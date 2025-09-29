JEP: Excabecillas de las Farc comenzaron a cumplir la sentencia restaurativa por los secuestros

–Tras la emisión de la primera sentencia contra el último Secretariado de las extintas Farc por la política de secuestro, en la sede de la JEP, se realizó este fin de semana la primera reunión entre un grupo de víctimas y los sancionados, con el propósito de empezar a definir los proyectos restaurativos en los que deberán trabajar los firmantes de paz como parte de la Sanción Propia impuesta por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz.

El encuentro, que se extendió durante toda la jornada y será el primero de varios, marca el inicio del cumplimiento de la decisión judicial y la construcción de caminos compartidos hacia la reparación y la reconciliación. En la JEP, cuando los comparecientes aportan verdad y reconocen responsabilidad, las sanciones no se cumplen a la sombra de la sociedad, sino con la participación activa de quienes sufrieron y vieron truncados sus proyectos de vida por estos graves crímenes.

La Fundación Revipaz, creada en 2022 por iniciativa de un sector de víctimas del secuestro y conformada conjuntamente con comparecientes del último Secretariado de las Farc-EP, es la primera organización con la que se avanza en el diseño de proyectos restaurativos tras la emisión de la sentencia. Con el acompañamiento de la JEP, entidades del Estado y la Misión de Verificación de la ONU, Revipaz es la primera organización de víctimas con el que la JEP trabaja para materializar la Sanción Propia en proyectos concretos de memoria, reparación comunitaria y reconciliación.

Como parte del diálogo y los acuerdos alcanzados, en la próxima sesión Revipaz presentará la lista de los primeros proyectos restaurativos y un cronograma de ejecución, que será revisado por la Sección de Reconocimiento de Verdad para determinar cómo lo cumplirán los sancionados. Este paso no solo permitirá definir las entidades del Estado responsables y garantizar el apoyo necesario para su implementación, sino que también marcará el inicio de acciones concretas en los territorios más afectados.

La jornada permitió dar a conocer las actividades adelantadas por Revipaz, así como los objetivos y proyectos concertados de manera conjunta entre víctimas y comparecientes del Caso 01. Entre los asistentes estuvieron los comparecientes Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto con las víctimas Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz, entre otros. Las iniciativas incluirán proyectos de memoria histórica, actividades comunitarias, restauración ambiental y acciones de reparación que contribuyan a la reconciliación.

Este primer encuentro, realizado en cumplimiento de la orden 88 de la sentencia restaurativa del Caso 01 anunciada el pasado 16 de septiembre, fue liderado por el magistrado ponente Camilo Suárez Aldana, de la Sección de Reconocimiento de Verdad, quien escuchó las expectativas de las víctimas y recibió el compromiso de los comparecientes de participar activamente en los proyectos restaurativos. Con este paso, la JEP empieza a transformar la Sanción Propia en un proceso vivo de participación.

Durante este espacio de conversación, además de los directivos de la Fundación Revipaz —integrada por víctimas y firmantes de paz—, participaron representantes de entidades del Estado como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). El encuentro contó también con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, encabezada por Raúl Rosende.

Estos espacios también buscan garantizar la concertación con las víctimas y las comunidades para poner en marcha iniciativas que, ejecutadas como parte de la sanción, atiendan el daño ocasionado por el secuestro. Con este primer encuentro, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz reafirma su compromiso de mantener a las víctimas en el centro del proceso y de asegurar que las Sanciones Propias no sean un simple trámite judicial, sino que cumplan plenamente su finalidad.

Al tratarse de un crimen que se extendió por todo el país, las restricciones se irán ajustando a los distintos proyectos restaurativos a los que se vincularán los comparecientes como parte de la sanción. En consecuencia, tendrán que cumplir sus obligaciones en diferentes territorios y, en cada nueva sentencia que se emita en su contra, se precisarán los trabajos restaurativos, los lugares donde los realizarán y los horarios que deberán cumplir. Asimismo, su responsabilidad no se agota aquí, pues continúan vinculados a cinco macrocasos de la JEP en los que deben seguir aportando verdad.

De esta manera, la JEP reafirma que las Sanciones Propias no solo buscan castigar a los responsables, sino abrir caminos de verdad, reparación y no repetición para toda la sociedad colombiana.