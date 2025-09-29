Condenan a muerte a exministro chino por corrupción

–El exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo, con un aplazamiento de la pena de dos años, por aceptar sobornos multimillonarios, informa Xinhua.

Según la sentencia, dictada por el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin, Tang también ha sido privado de sus derechos políticos de por vida. Se detalla que todos sus bienes personales serán confiscados y sus ganancias ilegales procedentes del soborno serán recuperadas y entregadas al tesoro nacional. Tang se declaró culpable y expresó su arrepentimiento en su declaración final.

El tribunal determinó que, entre 2007 y 2024, el exfuncionario abusó de su posición en diversas funciones, tanto a nivel central como local, facilitando ayuda a otros en cuestiones relacionadas con la gestión de empresas, la contratación de proyectos y la reubicación profesional. A cambio de estos favores, recibió dinero y bienes valorados en más de 268 millones de yuanes (unos 38 millones de dólares).

La sentencia de muerte con suspensión es un castigo penal contemplado en la ley de la República Popular China, que otorga al condenado dos años de suspensión previos a la ejecución. La persona será ejecutada si se determina que comete intencionalmente más delitos durante ese periodo. De lo contrario, la pena es reducida automáticamente a cadena perpetua, sin posibilidad de conmutación o libertad condicional. (Información RT).