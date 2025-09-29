Trump asistirá a la reunión de Hegseth con cientos de generales estadounidenses

–El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que planea asistir a la reunión urgente convocada para este martes por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cerca de Washington, con cientos de generales y almirantes estadounidenses en Virginia este martes 30 de septiembre.

«En realidad, es una reunión muy agradable en la que hablaremos de lo bien que nos va en el ámbito militar, de que estamos en muy buena forma, de muchas cosas buenas y positivas. Es, simplemente, un buen mensaje», afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News.

El mandatario precisó que acudirá «gente estupenda» y que el evento se dedicará a fomentar la unidad de espíritu militar. «Se hablará de lo que hacemos, lo que hacen ellos y cómo lo hacemos», añadió.

La reunión, que tendrá lugar en la base de marines en Quantico, Virginia, congregará a cientos de generales y almirantes estadounidenses destinados por todo el mundo. La prensa en EE.UU. especula con la posibilidad de que el evento esté vinculado con los masivos cambios que ha dispuesto últimamente la Administración Trump en el Pentágono. Además, coincide con la nueva estrategia de defensa nacional que plantean en Washington.

Por su parte, The Washington Post, reportó la semana pasada, citando varias fuentes, que Hegseth pronunciará un discurso centrado en los estándares militares y el ‘ethos guerrero’, es decir, la dedicación de los efectivos castrenses para combatir en las guerras y ganarlas.

A la cita están llamados cientos de generales y almirantes apostados en todo el mundo. Luego de consultar con más de una docena de personas familiarizadas con el asunto, el medio la reseñó como una convocatoria «sumamente inusual». «La gente está muy preocupada. No tienen ni idea de lo que significa», declaró una persona.

La prensa en EE.UU. especula con que esta medida está vinculada con los masivos cambios que ha dispuesto últimamente la Administración Donald Trump en el Pentágono. Además, coincide con la nueva estrategia de defensa nacional que plantean en Washington. (Información RT).