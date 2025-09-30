Colombianos deberán registrarse en nuevo sistema de control biométrico para ingresar a Europa a partir del 12 de octubre de 202

–El Sistema de Entradas y Salidas (SES), un mecanismo automatizado que sustituirá el sellado manual de pasaportes en los países europeos del espacio Schengen, comenzará a funcionar a mediados de octubre. La medida impactará a los colombianos que viajen por estancias de corta duración, es decir, hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

El SES registrará automáticamente datos biométricos —huellas dactilares e imagen facial—, así como datos personales básicos, información del documento de viaje y la fecha y lugar de entrada o salida. El procedimiento no se realiza antes del viaje: se lleva a cabo directamente en los controles fronterizos de aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

Con esta innovación, las autoridades europeas podrán verificar con mayor precisión la duración autorizada de la estancia, identificar a los viajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso y controlar a quienes excedan el tiempo permitido. El sistema busca garantizar mayor seguridad en las fronteras y agilizar los trámites migratorios.

Los países que implementarán el SES son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

La implementación será gradual durante seis meses, desde el 12 de octubre de 2025 hasta el 9 de abril de 2026. A partir del 10 de abril de 2026 el sistema quedará plenamente operativo en todos los países miembros, unificando el procedimiento de ingreso para los viajeros internacionales.

La Cancillería recomienda a los colombianos mantenerse informados, prever tiempos adicionales en los controles fronterizos y consultar información oficial en el portal de la Unión Europea: https://travel-europe.europa.eu/ees.