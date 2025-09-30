Pliego de cargos formula la Procuraduría a Nicolás Petro Burgos, por presunto incremento patrimonial injustificado

–La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exdiputado del departamento del Atlántico, Nicolás Fernando Petro Burgos, por presunto incremento patrimonial injustificado durante la vigencia 2022.

Petro Burgos habría generado un aumento patrimonial no explicado, a favor propio y de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, durante 2022; al parecer sus ingresos netos por la actividad económica como diputado habrían sido inferiores a los gastos realizados en ese periodo.

Para la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico el exdiputado habría tenido ingresos que no provenían de su actividad en la Asamblea Departamental.

Las pruebas recaudadas incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que evidenciarían el incremento patrimonial cuestionado.

Con esta actuación, el Ministerio Público avanza en su deber de velar por la transparencia en el ejercicio de la función pública.

El proceso continuará con el juzgamiento disciplinario, garantizando el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos.