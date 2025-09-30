Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 1 y jueves 2 de octubre en Bogotá, Tocancipá y Soacha

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua en Bogotá y los municipios de Tocancipá y Soacha, Cundinamarca, este miércoles 1 y jueves 2 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—–

Miércoles 1 de octubre de 2025

—-

Usaquén

Santa Barbara, La Calleja, Country Club

De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Rafael Uribe Uribe

San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay

De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente

De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F

De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16

De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D

De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos

De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Barrios Unidos

La Castellana, Rio Negro

De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

Lisboa, Cedritos

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

La Carolina, Country Club

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Gachancipá – Cundinamarca

De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A

8:00 a.m.

24 horas

Empates de redes acueducto

——

Jueves 2 de octubre de 2025

—–

San Cristóbal

Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur

De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Los Mártires

Paloquemao

De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

San Pablo Jericó

Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Club Los Lagartos, Niza Suba,

De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Soacha

Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada

De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo