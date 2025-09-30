    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 1 y jueves 2 de octubre en Bogotá, Tocancipá y Soacha

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua en Bogotá y los municipios de Tocancipá y Soacha, Cundinamarca, este miércoles 1 y jueves 2 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    —–
    Miércoles 1 de octubre de 2025
    —-

    Usaquén

    Santa Barbara, La Calleja, Country Club
    De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Rafael Uribe Uribe

    San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay
    De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente
    De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F
    De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16
    De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D
    De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Fontibón

    El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos
    De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Barrios Unidos

    La Castellana, Rio Negro
    De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    Lisboa, Cedritos
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    La Carolina, Country Club
    De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Municipio de Gachancipá – Cundinamarca

    De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates de redes acueducto

    ——
    Jueves 2 de octubre de 2025
    —–

    San Cristóbal

    Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur
    De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Los Mártires

    Paloquemao
    De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    San Pablo Jericó
    Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Club Los Lagartos, Niza Suba,
    De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    Barrancas, Barrancas Norte
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Municipio de Soacha

    Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
    De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte