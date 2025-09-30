Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 1 y jueves 2 de octubre en Bogotá, Tocancipá y Soacha
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua en Bogotá y los municipios de Tocancipá y Soacha, Cundinamarca, este miércoles 1 y jueves 2 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—–
Miércoles 1 de octubre de 2025
—-
Usaquén
Santa Barbara, La Calleja, Country Club
De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal TV 17 a la Carrera 45
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Rafael Uribe Uribe
San Agustín, Diana Turbay Arrayanes, Cerros de Oriente, Diana Turbay
De la Carrera 3D a la Carrera 2 Este, entre la Calle 48P Sur a la Calle 48D Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente
De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F
De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16
De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D
De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
El Tintal Central, Capellanía, Florida, Hayuelos
De la Carrera 86 a la Carrera 96A, entre la Calle 13 a la Calle 22
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Barrios Unidos
La Castellana, Rio Negro
De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
Lisboa, Cedritos
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 134 a la Calle 140
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
La Carolina, Country Club
De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipio de Gachancipá – Cundinamarca
De la Carrera 1 a la Vía Bogotá Tunja Norte Sur, entre la Calle 5A Sur a la Calle 10A
8:00 a.m.
24 horas
Empates de redes acueducto
——
Jueves 2 de octubre de 2025
—–
San Cristóbal
Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada Sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes, San Cristóbal Sur
De la Carrera 1A a la Carrera 5A, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Los Mártires
Paloquemao
De la Carrera 27 a la Carrera 30, entre la Calle 13 a la Calle 22
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
San Pablo Jericó
Desde la Carrera 113 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Suba
Club Los Lagartos, Niza Suba,
De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 128B
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Barrancas, Barrancas Norte
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 159C
8:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Municipio de Soacha
Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo