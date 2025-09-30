Desempleo en Colombia sigue a la baja, según el DANE; en agosto marcó 8,6%, la tasa más baja desde 2001

–En agosto de 2025, la tasa de desocupación se ubicó en 8,6%, una variación estadísticamente significativa frente a agosto de 2024, cuando fue del 9,7%, informó este martes el DANE, que destacó que esta tasa es la más baja de toda la serie desde 2001 para agosto. La población ocupada aumentó en 393 mil personas en agosto de 2025, lo que equivale a un 1,7% más respecto al año anterior, pero todavía quedan 2,24 millones de personas sin trabajo formal en el territorio colombiano. Por su parte, la informalidad en agosto de 2025 se ubicó en 55,7%, representando una reducción de 0,3 puntos porcentuales, destaca el informe.

Por ramas de actividad económica, Industrias manufactureras (199 mil personas), Construcción (178 mil personas) y Transporte y almacenamiento (172 mil personas), fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para agosto de 2025.

La Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar para las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 8,0% en agosto de 2025, siendo la más baja de toda la serie.

Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la Tasa de Ocupación (TO) se ubicó en 58,4%, mientras que en agosto de 2024 fue de 58,3%. Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP) tuvo una disminución al pasar de 64,5% en 2024 a 63,9% en 2025.

En cuanto a la brecha de género en la Tasa de Desocupación para el total nacional, se ubicó en 6,7% para los hombres frente al 11,2% de las mujeres. Esto representó una brecha de 4,5 p.p. Para el total nacional, la población ocupada aumentó significativamente en 393 mil personas respecto al año anterior, lo que equivale a un 1,7%. Este crecimiento presentó variaciones porcentuales significativas principalmente en los dominios geográficos de 13 ciudades (3,0%) y en otras cabeceras (3,7%). En contraste, Centros poblados y rural disperso registró una reducción del 4,0%.

Por ramas de actividad económica, Industrias manufactureras (199 mil personas), Construcción (178 mil personas) y Transporte y almacenamiento (172 mil personas), fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para agosto de 2025.

En contraste, se registró disminución en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 237 mil personas menos en el número de ocupados.

En comparación con el mes de agosto del año anterior, la población desocupada a nivel nacional presentó una disminución de 265 mil personas. Este descenso se presentó principalmente en los dominios geográficos de 13 ciudades y áreas metropolitanas con 21,6%, seguido de diez ciudades con 13,9% (variaciones estadísticamente significativas).

Para el periodo junio – agosto 2025 la Tasa de Desocupación nacional fue del 8,7% y la Tasa de Ocupación fue 58,6%, estas tasas presentaron variaciones estadísticamente significativas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP) fue de 64,2%.

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (24,4%) con una diferencia de -1,1 p.p. respecto al mismo periodo del 2024 (25,5%), seguido de Riohacha (14,2%) e Ibagué (12,5%).

En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (6,4%), Villavicencio (7,3%) y Cali A.M. (7,8%).

Por otra parte, la proporción de población ocupada informal para el mes de agosto de 2025 disminuyó 0,3 p.p. en el total nacional donde se ubicó en 55,7%. Por otra parte, se registró un incremento de 0,5 p.p. en las 23 ciudades y áreas metropolitanas al pasar de 42,9% en 2024 a 43,4% en 2025.

La población joven registró una disminución significativa en la Tasa de Desocupación que se ubicó en 14,8% para el trimestre móvil junio – agosto 2025.

Para el mismo periodo de referencia, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este segmento de población fueron: Quibdó (33,8%), Riohacha (23,5%) e Ibagué (21,3%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (11,2%), Florencia (11,3%) y Villavicencio (12,4%).

Para finalizar, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar para el total nacional en agosto de 2025 fue del 9,0%, manteniendo una tendencia estable con el mes anterior donde también fue del 9,0%. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar fue del 8,0% en agosto de 2025 en comparación al mes anterior donde fue del 8,3%. Es de resaltar que es la más baja de toda la serie.