Maduro firma el decreto de conmoción exterior frente a agresiones de EE.UU.

-El presidente Nicolás Maduro ya firmó el decreto de «conmoción exterior», un instrumento constitucional que permite proteger la soberanía nacional frente a amenazas externas, en el marco del despliegue militar en aguas del Caribe sur que mantiene EE.UU. desde hace semanas con el argumento de luchar contra los cárteles y que ha sido denunciado por el régimen venezolano como una operación de «cambio de régimen».

«El presidente [Nicolás Maduro] suscribió el decreto de conmoción externa», anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz con el cuerpo diplomático acreditado en el país suramericano.

Explicó asimismo que el decreto pretende «proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia», así como «los intereses vitales, estratégicos» de la nación, frente a cualquier agresión externa que los comprometa.

«Lo que hoy hace el Gobierno de EE.UU., el señor de la guerra Marco Rubio contra Venezuela, es una agresión que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegare a atrever a agredir a nuestra patria [entraría en vigor el] decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad», abundó la alta funcionaria.

Con respecto a las acciones concretas que podría adoptar Maduro a partir del decreto, mencionó la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del todo el territorio venezolano, la toma militar de la infraestructura asociada a los servicios públicos, la industria de los hidrocarburos y las industrias básicas; la activación de «todos los planes de seguridad ciudadana», la activación de la Milicia Bolivariana en el sistema de defensa y el cierre de fronteras.

En adenda, llamó a recordar que la Carta de la ONU contempla que ninguna de sus disposiciones «menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual y colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas».

Rodríguez advirtió que la carta magna venezolana es «muy clara» y prohibe de facto a cualquier ciudadano venezolano, «dentro o fuera del territorio, que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela», pues ello constituye un delito tipificado en las leyes locales y, en tal caso, deberá asumir las consecuencias de sus acciones.

«Ya basta de los extremistas. Tenemos responsabilidad como autoridades, como Gobierno para no permitir este tipo de expresiones en nuestro territorio. De quien llama abiertamente a un bloqueo criminal, de quien llama abiertamente a una invasión, no puede considerarse venezolano o venezolana. No puede permitirse este tipo de expresiones, ni de llamados, ni de acciones en nuestro territorio», sostuvo.

El pasado 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra «ilegal».

Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen», mientras que su par estadounidense, Donald Trump, dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

En respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila, ya que el país, dijo, se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar». (Información RT).