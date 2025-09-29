Hurto a comercios, a residencias y a entidades financieras presenta cifra más baja en ocho años en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la capital del país ha tenido una reducción significativa en denuncias frente al hurto a comercios, residencias y entidades financieras; pues en lo corrido de este año registran las cifras más bajas de los últimos ocho años. El hurto a comercio cayó el 25 % y el hurto a residencia disminuyó en 7 %.

Detrás de estos resultados están los operativos y la información de la ciudadanía que han permitido más capturas y la desarticulación de organizaciones delincuenciales por parte de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, la diferentes acciones de prevención del delito por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la implementación de nuevas tecnologías de videovigilancia, mayores labores de investigación e inteligencia, el refuerzo de patrullajes en sectores críticos y el trabajo conjunto en varios frentes con los ciudadanos, entre otras estrategias que se han implementado bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

“Esto, sin duda alguna, es el resultado de un trabajo conjunto y dedicado de hombres y mujeres, de los organismos de seguridad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y de la Fiscalía General de la Nación en vigilar la ciudad, en proteger a los ciudadanos, en hacer las investigaciones y llevar ante los jueces a los criminales. El trabajo no ha terminado. Durante todos los meses que siguen en este gobierno, seguiremos trabajando en identificar las claves que nos permitan desactivar otros riesgos y amenazas que están en camino de ser superados”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

Se reduce el hurto a comercios en Bogotá

El hurto a comercios mantiene una tendencia a la baja en Bogotá. En lo corrido de 2025, con corte al 31 de agosto, se han registrado 5.872 denuncias, lo que representa una reducción del 25 % frente a igual periodo de 2024.

Si se compara esta cifra con todos los periodos comprendidos entre enero y agosto de años anteriores, se evidencia que es la cifra más baja reportada desde el 2018.

La cifra de hurto a comercios en 2025 es muy inferior a los picos de 12.834 denuncias que se reportaron en 2018 y 13.052 en 2019. En 2020 se reportaron 8.268 casos; en 2021, 7.770; en 2022, 7.454; en 2023, 9.036; y en 2024, 7.788 denuncias.

Para enfrentar este delito, la Administración distrital ha puesto en marcha varias acciones en el marco del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicias (PISCCJ). Entre ellas destacan las estrategias Distritos Seguros, Control Urbano, Lucha contra el Crimen y Cooperación Ciudadana, que han permitido intensificar patrullajes y operativos en zonas de alta incidencia, especialmente en corredores comerciales.

También se ha reforzado la videovigilancia mediante la integración de cámaras privadas con la red pública de seguridad, lo que facilita respuestas más rápidas ante emergencias. A estas medidas se suman alarmas conectadas a los sistemas de reacción inmediata.

La Policía de Bogotá implementó además el Plan Gourmet, orientado a proteger zonas gastronómicas, y desplegó los grupos motorizados GEMA para combatir el hurto en vía pública.

En lo corrido de este año, los golpes contra el crimen organizado incluyen la desarticulación de ‘Los Mercantes’, responsables de múltiples robos a supermercados, y de ‘Los Kubelcos’, especializados en desactivar sistemas de seguridad para robar herramientas y equipos en obras de construcción y establecimientos.

Car el hurto a residencias o viviendas en Bogotá

El hurto a residencias también registra una caída significativa. A agosto de 2025 se han presentado 3.992 denuncias, 7 % menos frente a igual periodo de 2024. Se trata de la cifra más baja desde 2018, cuando se reportaron 7.009 casos. En los años siguientes las cifras fueron: 6.674 en 2019; 5.301 en 2020; 5.215 en 2021; 4.311 en 2022; 5.519 en 2023; y 4.184 en 2024.

La reducción está asociada a la implementación de zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia en sectores residenciales. Estas acciones no solo buscan enfrentar a los delincuentes, sino también fortalecer la confianza ciudadana y fomentar la denuncia.

La estrategia incluye campañas preventivas en barrios con presencia de estructuras criminales para evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas del llamado “factor oportunidad”.

Uno de los golpes más relevantes en la lucha contra este delito fue la captura de ‘Los Pasadena’, una banda que operaba en cinco localidades. Sus integrantes se infiltraban como vigilantes o conserjes para estudiar a las víctimas y, en su ausencia, entraban a las viviendas con llaves maestras o herramientas tipo ventosa para robar dinero, joyas, relojes, computadores y electrodomésticos.

Hurto a entidades financieras en Bogotá

Este delito muestra la caída más drástica: en lo corrido de 2025 solo se han presentado 4 denuncias, frente a las 37 de 2018 y las 32 de 2019. En 2020 se registraron 22 casos; en 2021, 29; en 2022, 18; en 2023, 7; y en 2024, 9.

La reducción obedece al refuerzo de patrullajes y presencia policial en zonas estratégicas de la ciudad.

Uno de los casos más destacados este año fue la captura de cuatro delincuentes que intentaban asaltar un banco en Suba. Gracias a la reacción inmediata de la Policía y el apoyo del helicóptero Halcón, el hurto fue frustrado: se recuperó el dinero, se incautaron dos armas de fuego, tres celulares y se inmovilizó el vehículo en el que pretendían huir.

Los detenidos estarían vinculados a por lo menos 10 casos similares en distintas zonas de la ciudad.

Hurto a automotores en Bogotá

El hurto de automotores alcanzó en 2025 una de sus cifras más bajas en ocho años, con 2.031 denuncias. Solo en 2020 se reportaron menos casos (2.028), aunque ese año estuvo condicionado por las restricciones de movilidad en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

A diferencia de ese contexto, la reducción actual responde a estrategias sostenidas de seguridad, lo que da un valor más significativo al descenso. Las cifras de años anteriores fueron: 2.413 en 2018; 2.438 en 2019; 2.341 en 2021; 2.429 en 2022; 2.800 en 2023; y 2.945 en 2024.

Las autoridades han reforzado operativos en zonas críticas, acompañado de inspecciones a vehículos en vía pública y parqueaderos privados, verificando placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

Así mismo, en una acción contundente contra esta modalidad de hurto, las autoridades lograron, entre otras, la desarticulación de ‘Los Platino’, banda delincuencial que estaría vinculada en al menos 14 hurtos violentos en las localidades de Usaquén, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe,

De igual manera, la Policía de Bogotá logró la incautación de 150 motores robados en el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos. El hallazgo se logró luego de tres allanamientos a locales que funcionaban como fachadas de venta de autopartes, donde se comercializaban repuestos ilegales.