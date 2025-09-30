MinEducación giró $230.529 millones al Icetex para apoyos de subsidios de sostenimiento a 46.240 estudiantes

–El Ministerio de Educación ya realizó el giro de 230.529 millones de pesos al Icetex dirigidos a apoyos para 2025-2 de subsidio de sostenimiento a 46.240 estudiantes, así como el cubrimiento de condonaciones parciales (del 25 % y 50 %) de crédito a colombianos/as focalizados/as por su condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica y la condonación total a personas que lograron los resultados más destacados en el país en la prueba Saber Pro.

Según se indicó, de los 230.529 millones de pesos girados, 117.050 millones se destinarán a subsidio de sostenimiento en 2025-2, 67.448 millones a condonación parcial de los beneficiarios focalizados por su nivel socioeconómico y 17.670 millones a los mejores Saber Pro priorizados. 28.361 millones de pesos se destinarán para cubrir compromisos de subsidio a la tasa del pasado semestre académico 2025-1.

Los recursos girados hacen parte de los 495.188 millones de pesos asignados al Icetex para cubrir estos beneficios en 2025 y que avanzan en su ejecución de acuerdo con el calendario académico.

De acuerdo con el Ministerio, ya se lleva a cabo en este 2025-2 el proceso de giros de sostenimiento a los estudiantes focalizados que renovaron su crédito educativo de largo plazo y que tienen contemplado dicho subsidio para el presente período académico.

Es indispensable que los beneficiarios de crédito cubiertos con este apoyo de sostenimiento tengan habilitada su cuenta de ahorros registrada ante el instituto para poder recibir dichos recursos de manera satisfactoria.