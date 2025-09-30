Ya llega el Festival Salsa al Parque este 4 y 5 de octubre de 2025

Foto: Idartes

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te informan que, por razones ajenas al Instituto, el Festival Salsa al Parque cambia su programación y se realizará los días 4 y 5 de octubre de 2025 en el Parque Simón Bolívar. ¡Entrada libre!

Bajo el concepto ´Bogotá, ciudad salsera´, esta propuesta busca reconocer los aportes hechos desde la capital al desarrollo de la salsa en Colombia, la cual no puede entenderse sin el papel que ha desempeñado Bogotá como epicentro de encuentros, difusión y creación artística.

La ciudad ha construido una relación profunda con la salsa, desde sus orquestas, escenarios, bailarines, coleccionistas y melómanos, consolidando el género como un lenguaje cultural propio y como una manifestación que ha nutrido la identidad urbana.

Por las tarimas de Salsa al Parque han desfilado grandes artistas que han marcado la memoria musical de varias generaciones, como Óscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Guayacán Orquesta. También han estado artistas como La 33, Rey Ruiz, Son de Ají, Fruko y Sus Tesos y Alain Pérez.

Esta combinación de leyendas, artistas nacionales y nuevas voces han llevado a Salsa al Parquea ser considerado como un evento de gran valor cultural y social, que fomenta el reconocimiento de los talentos distritales y el diálogo con las grandes figuras del género, fortalece la identidad colectiva, el orgullo ciudadano y el disfrute del espacio público como parte esencial de la vida cultural de Bogotá.

Con más de veinte años Salsa al Parque se ha consolidado como uno de los encuentros salseros más importantes de América Latina, que impulsa de manera significativa la economía local al promover el trabajo de artistas distritales, dinamiza la cadena de valor de la industria musical, beneficia a los sectores de emprendimiento, turismo y gastronomía, y fortalece el sentido de pertenencia de los bogotanos hacia sus festivales al aire libre.