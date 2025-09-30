Bosa La Esperanza y Piamonte, al suroccidente de Bogotá, contarán con dos nuevos parques

Foto: Acaldía Local de Bosa

Con una inversión de $ 4.462.324.289, la Alcaldía Local de Bosa en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), adelantará la construcción y recuperación de dos nuevos parques, beneficiando de manera directa a 2.405 habitantes e impactando de forma positiva a toda la comunidades del suroccidente de Bogotá.

Te invitamos conocer:

En total se intervendrán 5.496 metros de espacio público, con el propósito de promover la integración comunitaria, el acceso equitativo a escenarios de recreación, deporte y cultura, y la generación de entornos seguros y sostenibles.

Los parques en proceso de construcción serán:

Parque Urbanización La Esperanza.

Parque Desarrollo Piamonte I.

Estas obras ofrecerán zonas seguras para niñas y niños, oportunidades laborales para mujeres y madres cabeza de hogar, espacios biosaludables para jóvenes y adultos mayores, accesibilidad para personas con discapacidad, y ambientes pedagógicos y deportivos para instituciones educativas cercanas.

Las intervenciones contemplan:

Construcción de zonas lúdicas e infantiles.

Instalación de juegos, mobiliario urbano y módulos biosaludables.

Senderos peatonales accesibles.

Redes eléctricas e hidráulicas.

Siembra de arbolado urbano y adecuación de zonas verdes.

La recuperación y generación de espacio público es una apuesta central del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, bajo la coordinación del secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero. La Alcaldía Local de Bosa reafirma su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de los bosunos y bosunas, avanzando en obras que transforman el territorio y fortalecen la convivencia ciudadana.