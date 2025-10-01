Israel interceptó Flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y llevó a ocupantes a su territorio; hay dos colombianas en el grupo

–Varios barcos de la flotilla Global Sumud o Flotilla de la Libertad, que viajaban con ayuda humanitaria a Gaza, fueron interceptados «ilegalmente y abordados» por personal de la Armada de Israel alrededor de las 20:30 (hora local) en aguas territoriales del enclave palestino, informó la misión.

«Se trata de un ataque ilegal contra humanitarios desarmados en aguas internacionales», denunciaron los activistas. De acuerdo con el medio Al Jazeera, citando al Comité Internacional para Romper el Cerco de Gaza, cuatro barcos de la flotilla fueron interceptados y, aproximadamente, 70 personas arrestadas.

#ÚLTIMAHORA ??La Flotilla Global Sumud difundió imágenes de su interceptación por fuerzas israelíes en aguas frente a Gaza.https://t.co/S4wsGS9RQd https://t.co/rxb18EReIE pic.twitter.com/SmbVLJFbp9 — RT en Español (@ActualidadRT) October 1, 2025

Desde la flotilla aseveran que, antes de su incursión, las fuerzas israelíes «dañaron intencionalmente las comunicaciones» de las embarcaciones » en un intento de «bloquear las señales de socorro y detener la transmisión en directo de su abordaje ilegal». Se está trabajando en este momento en saber la ubicación y el estado de todos sus tripulantes.

Al respecto, desde la delegación colombiana a bordo han confirmado sus integrantes, Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron detenidas durante la incursión. Desde Bogotá han convocado a una movilización en las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

La flotilla se niega a entregar la carga a Israel, que asegura que se encargará de su distribución, mientras los activistas insisten en acceder directamente al territorio palestino. «La Global Sumud Flotilla se encuentra a 70 millas náuticas [unos 129 kilómetros] de la costa de Gaza y continuará sin desanimarse», subrayaron en su más reciente comunicado.

El colectivo de activistas de la Flotilla Global Sumud, conformado por más de 40 embarcaciones que transportan a cerca de 500 activistas, incluida la activista sueca Greta Thunberg, cuenta con el apoyo de delegaciones de todo el mundo.

? Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza: Greta Thunberg denuncia riesgo de intercepción israelíhttps://t.co/J04oPlDCKH pic.twitter.com/ccFIpvypAC — Sepa Más (@Sepa_mass) October 1, 2025



La interceptación de los barcos de la Global Sumud Flotilla, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, fue confirmada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

«Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales», declaró el ministro en el informativo de la televisión pública RAI.

La Marina de Israel ordenó horas antes a la Flotilla que cambiara de rumbo, al tiempo que los activistas a bordo, entre los que se encuentra Greta Thunberg, explicaron estar rodeados por barcos de guerra israelíes. «La Marina israelí se ha puesto en contacto (….) con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo», indicó el ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado. «Israel informó a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo», añadió.

Al momento de ser abordados por la Armada de Israel, la Flotilla navegaba por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio e iba rumbo a las costas de la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque de Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El ministro de Defensa Italiano avanzó que «lo que ocurra en la próxima hora» debe transcurrir «sin riesgo» para nadie y con la mayor calma. De los más de 40 barcos, la Armada de Israel ha interceptado dos embarcaciones, el ‘Alma’ y el ‘Sirux’, según informan fuentes de la delegación italiana.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha pedido a su homólogo israelí que la operación sea sin violencia y ha confirmado los planes de trasladar a los cooperantes al puerto de Ashdod para su posterior expulsión por vía aérea.

El Gobierno de Giorgia Meloni había mediado para ofrecer a la Flotilla entregar la ayuda humanitaria al personal del Patriarcado de Jerusalén en Chipre sin necesidad de llegar a Gaza, aunque los cooperantes lo rechazaron. (Información RT y DW).