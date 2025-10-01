Del 1 al 12 de octubre, diez obras de teatro gratis llegan a escenarios de Bogotá con Escena Joven 2025

Foto: Idartes.

Del 1 al 12 de octubre de 2025, Bogotá vive el Encuentro Escena Joven, un espacio con obras de teatro que reúne a los nuevos creadores de la ciudad en tres escenarios de Instituto Distrital de las Artes (Idartes): el Teatro El Parque de Bogotá, el Teatro Petra y la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán con entrada gratis hasta completar aforo.

Con la presentación de 10 obras de teatro gratis de pequeño y mediano formato, este encuentro busca impulsar la circulación de propuestas teatrales jóvenes, fomentar la participación de colectivos emergentes en el circuito local y generar nuevas audiencias para la escena.

A diferencia de otros festivales, Escena Joven está dedicado exclusivamente a creadores entre 18 y 30 años, lo que lo convierte en una plataforma auténtica para visibilizar las voces emergentes del teatro bogotano. Además, se enfoca en montajes que ya han tenido temporadas previas, resaltando la madurez del proceso creativo y su proyección.

Obra: Kinema Agrupación: MEMBRANA S.A.S Fecha: 1 de octubre, 2025 Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: Historia de una mujer Agrupación: El Escenario Fecha: 2 de octubre, 2025 Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: Bebés versus bombas Agrupación: Espectro doméstico Fecha: 3 de octubre, 2025 Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: El Big Solitude o cómo la suma de todas las soledades acabó con el mundo Agrupación: Mereketengue Teatro Fecha: 5 de octubre, 2025 Horario: 3 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: La fábula del gato muerto y el pollo decapitado Agrupación: Artefacto producciones Fecha: 5 de octubre, 2025Horario: 5 p. m. Lugar: Teatro Petra – Cra. 15 Bis #39-39.

Obra: De 9 a 5 Agrupación: Montaje Teatro Musical – Arte Dramático UEBFecha: 6 de octubre, 2025 Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro Petra – Cra. 15 Bis #39-39

Obra: Cuando Margarita sea Maggie Agrupación: Eclipse Colectivo Fecha: 8 de octubre, 2025 Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: El laberinto de cristal Agrupación: Eclipsa Fecha: 9 de octubre, 2025 Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: Fragmentos Agrupación: Bacatá producciones Fecha: 10 de octubre, 2025Horario: 7 p. m. Lugar: Teatro el Parque – Cra. 5 # 36-05

Obra: No siempre se llora de la misma manera Agrupación: Naieté Compañía Artística Fecha: 11 de octubre, 2025Horario: 7 p. m. Lugar: Sala Gaitán – Cra. 7 #22-47