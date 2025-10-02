Bogotá tiene lista la contingencia en comedores comunitarios

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa que tiene lista la contingencia en comedores comunitarios en caso de una eventual condena en contra de Carlos Ramón González, implicado en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su presunta participación en un entramado de sobornos.

Lo anterior debido a que el señor González es miembro de la junta directiva de la Corporación Sor Teresa de Calcuta, organización que opera tres (3) comedores comunitarios, resultado de un proceso competitivo, razón por la cual, en el evento en que sea condenado por la comisión de delitos contra la Administración Pública, Integración Social dará aplicabilidad a lo establecido en la Ley 2014 de 2019: “Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones”.

En el caso en el que se profiera una condena en contra del señor González, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ratifica el compromiso de mantener la continuidad del suministro de apoyos alimentarios a las 850 personas beneficiarias de estos tres comedores comunitarios en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, que eventualmente tengan que dejar de operar mientras se surte un nuevo proceso competitivo.

Igualmente, se tiene previsto dentro de la contingencia que se llegare a presentar, la entidad tiene lista la entrega de paquetes alimentarios durante el tiempo en el que se surta el inicio de los nuevos convenios de asociación a los beneficiarios de los tres comedores comunitarios operados por la corporación involucrada con el señor González como parte de su junta directiva.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) aclara que no existe vínculo contractual con el señor Carlos Ramón González como persona natural o representante legal de alguna Entidad Sin Ánimo de Lucro y que actuará de manera diligente y oportuna para proteger el derecho de los beneficiarios a una alimentación digna.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) reitera que, la selección de operadores para la prestación del servicio comedores comunitarios se realiza a través de procesos públicos competitivos, con criterios de selección objetiva, de libre concurrencia, cuya información está publicada para consulta en la plataforma SECOP II y en este sentido, no se celebran Convenios de Asociación de manera directa.