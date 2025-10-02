Este mes iniciarán pruebas estáticas del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Con la llegada del primer tren, lo que sigue es el inicio de las pruebas estáticas y dinámicas, que son el primer paso antes de ir al viaducto el próximo año.

Desde su llegada al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría se encuentran realizando el alistamiento de los seis vagones. Actualmente se trabaja en finalizar el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, se hace una limpieza general del vehículo.

Una vez finalice el alistamiento, a mediados de octubre, iniciarán las pruebas de rutina estáticas del tren. En ese momento se revisan todos los sistemas y subsistemas del tren, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

Aproximadamente, un mes después, cuando finalicen las pruebas estáticas, iniciarán las denominadas pruebas dinámicas del tren.

Con la ayuda de los vehículos auxiliares se llevará el tren hasta la vía de pruebas de 905 metros, que ya estará acondicionada con tercer riel y se verificará el rendimiento de los motores de tracción así como el sistema de frenado.

Todo esto, bajo estrictos protocolos y procedimientos establecidos para cada sistema y subsistema. Las pruebas dinámicas se realizan en condiciones normales y en condiciones degradadas, lo que quiere decir que se simulan fallas para observar el comportamiento del vehículo. De igual forma se realizan las pruebas de los sistemas de información del pasajero.

Este protocolo se realizará con los 29 trenes que progresivamente van llegando a la ciudad. Una vez estos trenes estén certificados iniciarán las pruebas en el viaducto, a partir de mayo del 2026.

A continuación, una infografía de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) sobre las pruebas estáticas y dinámicas: