Cayeron los del BMW, dedicados al hurto de vehículos en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

Gracias a la estrategia Bogotá Camina Segura, en solo una semana fueron detenidos los del BMW, señalados de participar en al menos cuatro hurtos de vehículos en la capital del país. El más reciente hecho ocurrió en el barrio La Estrada, donde estos delincuentes intimidaron a un ciudadano para robarle su camioneta. Sin embargo, la víctima los siguió y dio aviso inmediato a las autoridades. Debido a la rápida reacción de la Policía de Bogotá, se activó un plan candado que permitió ubicar a los responsables en la avenida Ciudad de Cali con La Esperanza, donde fueron interceptados tras una persecución que incluyó cruce de disparos.

En el procedimiento se halló un revólver modificado, utilizado en el robo. Además, se estableció que el vehículo BMW en el que se movilizaban los delincuentes había sido robado hace un mes en Bogotá y circulaba con placas falsas.

Ese mismo carro ya había sido reportado en el hurto de una camioneta el pasado 24 de septiembre en el barrio Mandalay, de la localidad de Kennedy.

Las investigaciones también revelaron que el menor de edad aprehendido registra anotaciones por hurto, lo que refuerza la hipótesis de que venía reincidiendo en este tipo de delitos. Tanto él como el adulto detenido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los vehículos recuperados.

La Policía de Bogotá informó que, en lo corrido de 2025, en la localidad de Fontibón se han realizado ocho capturas por hurto de automotores y se han recuperado más de 22 vehículos. Además, se registra una disminución del 15% en este delito, con 14 casos menos que en el mismo periodo del año 2024.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.