Diana Catalina Arciniegas asume como nueva directora del IPES en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

Ante el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, este miércoles 1 de octubre de 2025, tomó posesión Diana Catalina Arciniegas González como nueva directora general del Instituto para la Economía Social (IPES).

Diana Catalina es profesional en Administración de Empresas egresada del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y magíster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá en España.

Durante el acto de posesión, el Alcalde Mayor, agradeció el compromiso para asumir un desafío que implica innovación, capacidad de diálogo social y construcción colectiva. Destacó el conocimiento, la responsabilidad y las capacidades de la nueva directora, quien, además, tendrá el reto de construir una agenda innovadora e inclusiva que permita avanzar con acciones que mejoren las condiciones de las personas vulnerables.

“Felicitaciones, bienvenida a trabajar en equipo y a sacar adelante esa agenda que nos hemos planteado en el Distrito. Trabajando de la mano con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) vamos a seguir ofreciendo alternativas, apoyos y herramientas para garantizar los derechos de la población vulnerable”, sostuvo el mandatario de la ciudad.

Catalina cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en múltiples cargos directivos. Trabajó para entidades como la ANDI, ARN, la Embajada de Suecia, BID, OIT, ICBF, Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), entre otras organizaciones.