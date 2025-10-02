Corte Suprema abre investigación y llama a indagatoria a Miguel Polo Polo por tirar a la basura botas de «falsos positivos»

–La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el Representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por botar a la basura unas botas de una exposición artística conmemorativa de los «falsos positivos», organizada por las Madres de Soacha en la Plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional.

El alto tribunal determinó llamar a indagatoria al congresista dentro de un proceso en su contra por el delito de discriminación, que contempla una pena de prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con la Ley 1482 de 2011 que modificó el Código Penal, esta sanción se aplica cuando una persona obstruye, impide o limita de manera arbitraria el ejercicio de los derechos de otras por razones como raza, etnia, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad o religión, entre otras.

La investigación que inició la Corte Suprema se sustenta en el video que el propio senador Polo Polo subió a sus redes sociales el 6 de noviembre 2024 en el que se le ve poniendo en bolsas de basura botas que hacían parte de un acto de víctimas de la violencia en el Capitolio Nacional.

En la publicación, el congresista afirma: “Esas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura”, porque estaban “ensuciado la plaza Rafael Núñez”.