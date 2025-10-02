    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este viernes 3 de octubre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este viernes 3 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    —–
    Viernes 3 de octubre de 2025
    —–

    Usaquén

    El Toberín, Las Orquídeas
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Chapinero

    El Chico, Chico Norte, Chico Norte II Sector
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
