Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este viernes 3 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este viernes 3 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Viernes 3 de octubre de 2025

Usaquén

El Toberín, Las Orquídeas

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Chapinero

El Chico, Chico Norte, Chico Norte II Sector

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.