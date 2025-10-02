Fecode anuncia otro paro de 24 horas el 30 de octubre para reclamar «salud digna y oportuna»

–La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, anunció para el próximo 30 de octubre un nuevo paro de 24 horas con movilizaciones en las principales ciudades del país en protesta por los múltiple problemas que enfrenta el magisterio para tener acceso a una «salud digna y oportuna».

La Federación también reitera su exigencia al Gobierno de la declaratoria de sesión permanente del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, así como también, «la urgente unificación en criterios y acciones, entre los ministerios integrantes del Consejo, junto a la vicepresidencia de la Fiduprevisora para Asuntos del FOMAG, con el fin de resolver las múltiples problemáticas que se siguen presentando».

Igualmente exige que se investigue a las entidades médicas, que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los maestros y maestras, a pesar de que se les está pagando; como también, a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca con tarifas justas, garantizar la sostenibilidad del FOMAG.

Fecode aclara que «el Paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí exige mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios; igualmente, a la Fiduprevisora que proceda con mayor decisión contra las barreras de acceso al derecho y que son contrarias a lo consignado en el Acuerdo 003 de 2024 del FOMAG».

Otro objetivo de la protesta «busca la radicación del proyecto de ley orgánica, que reglamentará el Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones en Colombia, SGP, después de 22 años de lucha». Para el efecto, reclama avanzar en los consensos necesarios con el gobierno que garanticen que los recursos reconquistados se prioricen con suficiencia para materializar la universalización progresiva de los derechos a educación, salud, agua para el consumo y saneamiento básico de la población de la totalidad de los municipios.