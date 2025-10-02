Petro le dice a Trump que no habrá paz si a la gente la matan de hambre y plantea huelga mundial por Gaza

–El presidente Gustavo Petro volvió a recabar este jueves sobre la grave crisis humanitaria en Gaza y tras advertirle a su homologo estadounidense Donald Trump que «no habrá paz si a la gente la matan por inanición», pidió promover una huelga general mundial.

«Trump debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza», precisa en su cuenta en X el mandatario colombiano, en referencia a la interceptación por la armada israelí de la flotilla humanitaria que iba con ayuda para Gaza.

«Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a qué llegue comida del mundo. EEUU y Europa perderá toda noción de libertad y democracia si deja que queden secuestradas personas solo porque llevaron comida a un pueblo hambriento», puntualiza.

Añade que si un pueblo sale a las calles por otro pueblo como sucedió anoche en Italia y en otras naciones, comenzará la paz de la humanidad.

«Olvídese que la paz es la ocupación extranjera de un territorio. Eso lo supo Inglaterra y el rey, precisamente con Palestina», subraya el presidente Petro.

Y concluye: «El grupo de la Haya debe convocar la gran huelga general mundial»

El Grupo de La Haya es una coalición internacional de países del Sur Global, que se conformó el 31 de enero de este 2025 por Colombia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas, y Sudáfrica, y al cual se sumaron posteriormente 32 países, con el objetivo de coordinar acciones legales y diplomáticas en el marco del conflicto israelí-palestino y defender el derecho internacional, para buscar poner fin a la «impunidad» de Israel y proteger los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI).