Gobierno rechaza «secuestro» de colombianas por fuerza armada israelí en aguas internacionales y exige su liberación inmediata

–En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno y del Pueblo de Colombia rechazó, «en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales, por parte de la fuerza armada israelí y en plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global “Sumud”, a bordo de la embarcación HIO».

Manuela Bedoya, secuestrada colombiana por el gobierno de Netanyahu pic.twitter.com/kSZsu0BTGv — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales.

Colombia recuerda que la Flotilla Global “Sumud” navegó el Mediterráneo con tres objetivos: entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y alertar sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza. Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina.

Finalmente, Colombia reitera su solidaridad con el pueblo palestino y reafirma su compromiso con la multilateralidad, con el respeto al derecho internacional y con la justicia global.