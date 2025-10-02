Exparamilitares designados «gestores de paz» se comprometen a «prender el ventilador» sobre los dirigentes políticos involucrados en sus acciones criminales

–Diez y seis exparamilitares que fueron nombrados «gestores de paz» por el Gobierno mediante la resolución 327 del 2025 se comprometieron a revelar la verdad sobre la clase política colombiana, según lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti tras una reunión que sostuvo con ellos acompañado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

Al finalizar el encuentro, Benedetti indicó: “Nos hemos reunido con los 16 gestores de paz y ellos se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia. Sobre todo, a la verdadera clase política que estuvo con ellos en el establecimiento, con quienes, además, son cómplices de varias muertes que se dieron en ese momento».

Y añadió: “Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad. Muchos de esos actores que hicieron parte de esa violencia, hoy todavía siguen vigentes o son recién aparecidos en la escena política y es importante que el país sepa qué clase de criminales son».

A su turno, la directora del Dapre indicó que con el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz son las entidades designadas para liderar el cierre del proceso con las antiguas autodefensas.

En este sentido, aseguró que “la idea es que el país conozca la verdad de lo que ocurrió durante las confrontaciones en el marco del proceso de justicia y paz».

Destacó que esta fue una reunión preparatoria, “cuando hagamos la instalación oficial del evento habrá más actores del Estado. Entendemos la dimensión de lo que significa el este proceso».

Cabe anotar que la resolución tiene vigencia hasta el próximo 6 de agosto de 2026, un día antes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro. Las personas beneficiadas son: Héctor José Buitrago Rodríguez; Ramiro Vanoy Murillo; Hernán Giraldo Serna; Luis Eduardo Cifuentes Galindo; Manuel de Jesús Pirabán; Juan Francisco Prada Márquez; José Baldomero Linares Moreno.

También se encuentran Edward Cobos Téllez, Arnubio Triana Mahecha, Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Álzate, Fredy Rendón Herrera y Héctor Germán Buitrago Parada.