Películas nacionales que no se puede perder en la Cinemateca de Bogotá este 2 de octubre de 2025

Imagen: Idartes

Te presentamos la programación completa de las películas que se presentarán el jueves 2 de octubre de 2025. Prográmate y disfruta de lo mejor del cine. ¡Entrada con boletería!

La programación de cine es para toda la familia. La mejor parte es que la boleta de entrada tiene un precio increíblemente accesible y está tan solo a $7.000. Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río son entrada libre.

Jueves 2 de octubre de 2025

La infiltrada

Basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía Nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años. Cuando contaba apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida para intentar salvar la de otros.

Hora: 1:30 p. m.

Hora: 1:30 p. m.

Una odisea en París (L’histoire de Souleymane)

Mientras pedalea por las calles de París para repartir comidas, Souleymane repite su historia. En dos días tiene que pasar la entrevista de solicitud de asilo, la clave para obtener papeles. Pero Souleymane no está preparado.

Hora: 2:30 p. m.

Hora: 2:30 p. m.

Matrioshka

Ana vuelve a casa para pasar el fin de semana, y es allí donde se encuentra con su abuela y su madre para enfrentarse a los secretos y heridas del pasado.

Hora: 3:00 p. m.

Hora: 3:00 p. m.

La primera escuela (Louise Violet)

Francia, finales del siglo XIX. Louise Violet es una profesora parisina, enviada a la campiña francesa. En un lugar donde la vida cotidiana está ligada a las estaciones, la tierra y los cultivos, primero deberá convencer a los habitantes para que envíen a sus hijos a la escuela. Con la ayuda del alcalde, los padres y sus hijos acaban por aceptarla. Pero pronto, su pasado la alcanza. A pesar de los obstáculos, la señorita Violet se entregará en cuerpo y alma a su creencia: la educación es la clave de la libertad.

Hora: 4:00 p. m.

Hora: 4:00 p. m.

Un poeta

La obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas tal vez no sea el camino.

Hora: 4:30 p. m.

Hora: 4:30 p. m.

Forenses

Forenses entreteje tres historias sobre la figura del desaparecido en Colombia para preguntarse por el vínculo entre la memoria de nuestros muertos y la identidad nacional. Frente a la casa de Katalina Ángel, una mujer transgénero ha sido asesinada. Ante la ausencia de las autoridades, decide responsabilizarse por el cuerpo, haciendo el levantamiento y dándole un nombre, pues nunca se estableció su identidad y fue enterrada como no identificada. A mediados de la década del ochenta, Jorge Arteaga, mi tío, desapareció.

Hora: 7:00 p. m.

Hora: 7:00 p. m.

El consentimiento (Le consentement)

París, 1985. Vanessa tiene trece años cuando conoce a Gabriel Matzneff, un famoso escritor de cincuenta años dispuesto a seducirla. La joven adolescente se convierte en la amante y musa de este hombre, conocido en el mundo cultural y político. Ella, perdida en la relación, va a sufrir de manera progresiva bajo el yugo de ese predador, situación extrema que la llevará a emprender un viaje liberador.

Hora: 7:00 p. m.

Hora: 7:00 p. m.

Querido trópico

Ambientado en Ciudad de Panamá, este drama – atmosférico y delicado – explora la relación entre dos almas solitarias y disímiles que desarrollan un vínculo conmovedor e inesperado. Ana María, una inmigrante colombiana que trabaja como cuidadora y oculta un secreto, se cruza en el camino de Mercedes, una mujer de alta sociedad (interpretada por la aclamada actriz chilena Paulina García, conocida por su papel en Gloria), quien enfrenta una demencia incipiente que lentamente está borrando su identidad y su pasado.