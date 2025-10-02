Del 1 de octubre al 9 de noviembre llega el Festival Ópera al Parque 2025

Foto: Filarmónica de Bogotá

Bogotá será escenario del XXVIII Festival Ópera al Parque, organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, el cual en esta edición se presenta bajo el nombre Ciudad Lírica 2025, durante más de un mes disfruta de recitales, conciertos y puestas en escena, los cuales podrás vivir en múltiples espacios de la ciudad con actividades de entrada libre y boletería, llevando el arte vocal a diversos públicos.

La programación de esta vigésima octava edición reúne a talentos nacionales ganadores del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura, artistas emergentes y reconocidos intérpretes del canto lírico. Juntos darán vida a un festival plural y diverso, pensado para celebrar la ópera como una expresión artística viva, contemporánea e incluyente.

Entre los escenarios que recibirán al festival se encuentran el Museo Nacional, el Auditorio Fabio Lozano, el Teatro El Ensueño, el Teatro Delia Zapata, el Centro Cultural La Aldea, el Teatro Bogotá, entre otros. Cada función propone un recorrido por la riqueza de la ópera, el recital de canto y la música sinfónica, con montajes que van desde los clásicos universales hasta apuestas contemporáneas e innovadoras.

El XXVIII Festival Ópera al Parque – Ciudad Lírica consolida a Bogotá como una capital cultural que promueve el talento artístico, llevando la ópera desde los grandes escenarios hasta los barrios y espacios comunitarios. Una verdadera celebración que invita a la ciudadanía a disfrutar de experiencias memorables alrededor de la música.

Programación destacada

?Lanzamiento del Festival – 1 de octubre Biblioteca Museo Casa Lleras (Calle 70A #7-35)

11:00 a. m. | Chapinero

Recital de Ana María Ruge y Beatriz BatistaGanadoras “Premio de Canto Ciudad Lírica”

Entrada libre

?Miércoles 1 de octubre Museo Nacional, rotonda segundo piso

3:30 p.m. | Santa FeRecital de Andrés Felipe Mejía Pinzón, Lucy Villamizar y Santiago Silva RoldánGanadores “Premio de Canto Ciudad Lírica” y “Premio Filarmónico de Canto”

Día minimalismo de la Ópera 25 de octubre | Hora por confirmar | Chapinero– Centro de la Felicidad de Chapinero

Recitales de Sergio Andrés González Castro y Beatriz Batista; Andrés Felipe Mejía Pinzón, Lucy Andrea Villamizar Rivero y Santiago Silva RoldánGanadores “Premio de Canto Ciudad Lírica” y “Premio Filarmónico de Canto”

25 de octubre | 7:00 p. m. | Auditorio Fabio Lozano (Boletería)Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana – Nuevo Mundo Latinoamericano Sinfónico Ganadores LEP – Beca de Circulación Fusión Filarmónica

Gala de Cierra 9 de noviembre | 3:00 p. m. | Ciudad Bolívar – Teatro El Ensueño

Gala final con la Orquesta Filarmónica Juvenil, Coro Filarmónico Juvenil y cantantes ganadores(revisar nombres definitivos de solistas: en una versión figuran Ana María Ruge y Sergio Andrés González; en otra lista aparecen cinco cantantes diferentes)

Toda la programación del Festival Ópera al Parque está disponible en www.filarmonicabogota.gov.co. Los invitamos a sumarse a esta experiencia y a dejarse llevar por la magia de la ópera. ¡No se la pierdan!