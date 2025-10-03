    • Noticia Extraordinaria

    Ataque a bala contra guardia de la Cárcel Modelo de Bogotá deja un dragoneante muerto y tres heridos

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Sujetos que se movilizaban en motocicleta atacaron a balazos este viernes en la mañana a integrantes de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, frente a la puerta de acceso a la cárcel Modelo de Bogotá, con saldo de cuatro uniformados heridos, uno de los cuales falleció posteriormente en la Clínica de Occidente cuando recibía atención médica.

    En principio se afirma que quienes iban como parrilleros en las motos accionaron sus armas contra los funcionarios carcelarios, sin que se conozcan los móviles del ataque.

    El dragoneante fallecido fue identificado como Miguel Muñoz Llano. Dos de los heridos responde a los nombres de
    Jefferson Vásquez Páez y Carlos Martínez Navarrete, quienes por fortuna se encuentran fuera de peligro.

    La acción criminal se produjo a las 6 y 15 de la mañana en momentos en que se producía el relevo de la guardia del centro penitenciario. Fue un ataque indiscriminado contra los guardias que salían tras cumplir su turno de vigilancia en las garitas del penal.

