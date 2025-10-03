Cayó en Medellín principal cabecilla de la banda narcotraficante ecuatoriana «los choneros» y en Cúcuta capturaron a 8 integrantes del «tren de Aragua»

–A menos de 72 horas de haber sido abatido en Rionegro, Antioquia, alias ‘el ecuatoriano’, enlace con el ‘clan del golfo’, la Policía Nacional, en coordinación con la Armada colombiana y la Policía ecuatoriana, capturó a Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, principal cabecilla de la banda de ‘los choneros’.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional destacó que la acción conjunta, efectuada en Medellín, puso fin a diez años de historial criminal de uno de los mayores dinamizadores del tráfico de drogas desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos.

Además subrayó que este sujeto estaba incluido en el cartel de los más buscados del vecino país, por cuya captura se ofrecía hasta un millón de dólares de recompensa, la misma cifra que el delincuente habría pagado en junio pasado para fugarse de prisión.

El fugitivo se encontraba en la capital antioqueña generando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes, añadió.

¡????? ??????? ?? ????? ‘????’, ??????? ????????? ?? ‘??? ????????’! A menos de 72 horas de haber abatido en Rionegro (Antioquia) a alias ‘El Ecuatoriano’, enlace de esta organización criminal transnacional con el ‘Clan del… pic.twitter.com/0PMSzTlwk0 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 3, 2025

De otro lado, en el área metropolitana de Cúcuta, la Policía Nacional capturó a ocho integrantes de la organización criminal trasnacional ‘tren de Aragua’ y materializó diez imputaciones en centros carcelarios.

Entre los capturados están alias ‘patrón’, segundo cabecilla en Villa del Rosario, y tres cabecillas de zona, responsables de las finanzas criminales que superan los 700 millones de pesos al mes, producto del tráfico de estupefacientes, secuestros, homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes y extorsiones.

Según la Policía, alias ‘patrón’ era el encargado de coordinar el envío de estupefacientes en grandes cantidades con alias ‘Niño Guerrero’, máximo cabecilla de la organización.

¡?????????? ? ??? ‘???? ?? ??????’ ? ????????? ????? ??! En el área metropolitana de Cúcuta, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia capturó a ocho integrantes de la organización criminal… pic.twitter.com/xLv8vAp7Zp — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 2, 2025

Igualmente, en Valledupar (Cesar), la Policía hizo efectiva la Notificación Roja de INTERPOL contra José Antonio Márquez Morales, alias ‘Caracas’, cabecilla de un brazo armado de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’.

El delincuente, requerido por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir, fue designado por alias ‘Niño Guerrero’ para liderar acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y “control territorial” en la frontera colombo- venezolana. Además, era el principal articulador logístico y financiero de esta organización, a través de las rentas criminales generadas por extorsiones, narcotráfico y contrabando.

¡??? ????????? ??? ????? ?????? ??? ‘???? ?? ??????! En Valledupar (Cesar), la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, autoridades del Reino Unido y @USMarshalsHQ hizo efectiva la Notificación Roja de @INTERPOL_HQ contra… pic.twitter.com/i2xtrsSpOO — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 2, 2025

En lo corrido de 2025, la Policía Nacional ha capturado a 50 integrantes del ‘Tren de Aragua’.