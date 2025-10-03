Bogotá se consolida con ocho galardones entre las ciudades ganadoras de los World Travel Awards 2025

Foto: IDT.

Bogotá sigue sumando reconocimientos internacionales que la consolidan como un destino turístico de primer nivel. En la más reciente edición de los World Travel Awards 2025, la ciudad obtuvo ocho galardones que destacan su liderazgo en conectividad aérea, innovación hotelera, turismo corporativo, sostenibilidad y turismo de reuniones.

“Estos ocho galardones son un reconocimiento al esfuerzo conjunto de la ciudad y del sector turístico por ofrecer experiencias de excelencia. Bogotá cada vez más se consolida como un destino competitivo a nivel mundial, no solo por su conectividad y su infraestructura hotelera, sino también por su diversidad cultural, gastronómica y su apuesta por la sostenibilidad. Solo entre enero y agosto de este año recibimos más de 1,2 millones de visitantes internacionales, un crecimiento del 4,7 % frente a 2024, lo que demuestra que Bogotá atrae cada vez a más viajeros que buscan experiencias únicas que los inviten a regresar”, aseguró Ivonne Martínez, directora (e) del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Bogotá suma ocho reconocimientos internacionales en turismo

En la categoría Sudamérica, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue distinguido como Aeropuerto Líder de Sudamérica 2025, ratificando su papel como uno de los hubs más importantes del continente con más de 102 rutas activas: 45 nacionales y 57 internacionales. Es la cuarta vez que El Dorado ha logrado posicionarse como número uno en transporte de pasajeros y carga, con altos estándares de servicio, eficiencia y compromiso ambiental en estos premios.

De igual manera, el Hotel B.O.G., ubicado en el corazón cosmopolita de la capital, recibió el premio como Hotel de Diseño Líder en Sudamérica 2025. Su propuesta innovadora combina diseño sofisticado, funcionalidad y un homenaje a la riqueza cultural de Colombia, convirtiéndose en una experiencia única para viajeros nacionales e internacionales.

El Centro de Convenciones Ágora Bogotá fue reconocido como Centro de Reuniones y Conferencias Líder de Sudamérica 2025. Con una capacidad para más de 4.000 asistentes, un diseño arquitectónico moderno y sostenible, y tecnología de vanguardia, Ágora se ha consolidado como un epicentro para congresos, ferias y eventos internacionales de gran escala, fortaleciendo la posición de la ciudad en la industria del turismo de reuniones.

El Hotel 101 Park House recibió el galardón como Hotel de Suites de Lujo Líder en Sudamérica 2025. Con más de tres décadas de trayectoria, este hotel es referente en hospitalidad en Bogotá, reconocido por su concepto exclusivo de suites amplias y elegantes, su atención personalizada y su compromiso con la sostenibilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para largas estancias y viajeros exigentes.

A nivel Colombia, Bogotá sumó cuatro premios adicionales

El Sofitel Bogotá Victoria Regia fue galardonado como Hotel Boutique Líder de Colombia 2025, gracias a su fusión entre la elegancia francesa y la cultura local, además de su certificación internacional Green Key, que lo acredita como un establecimiento comprometido con la sostenibilidad.

El Hotel Andes Plaza, ubicado en la intersección de la Avenida 15 con Calle 100, fue reconocido como Hotel de Negocios Líder en Colombia 2025, destacando su estratégica ubicación en una de las zonas empresariales más dinámicas de la capital.

El Hilton Bogotá Corferias obtuvo el premio como Hotel de Conferencias Líder en Colombia 2025, gracias a su moderna infraestructura que incluye más de 400 habitaciones, un centro de convenciones con capacidad para 1.500 personas y una oferta gastronómica que combina lo mejor de la cocina local e internacional.

Finalmente, la agencia Viajes Circular fue distinguida como Agencia de Viajes Líder en Colombia 2025, un reconocimiento a sus más de 30 años de trayectoria, su modelo innovador de servicios integrales y su fuerte apuesta digital que permite a los viajeros planear experiencias completas a nivel nacional e internacional.

Sobre los World Travel Awards

Son el sello de excelencia turística desde 1993, reconocidos como el estándar más alto de la industria turística global. Con votaciones abiertas a profesionales del sector y viajeros en todo el mundo, estos galardones celebran a los destinos y actores más influyentes que marcan la diferencia por su calidad, innovación y compromiso con la sostenibilidad.

Con estos seis galardones, Bogotá continúa reafirmando su posición como uno de los destinos más competitivos e influyentes de América Latina, combinando modernidad, cultura y hospitalidad. La ciudad avanza en la consolidación de una oferta turística diversa y de excelencia, capaz de atraer más visitantes, inversión extranjera y grandes eventos internacionales.