Petro se declara de acuerdo «está vez» con Trump de «exigir el cese del genocidio» en Gaza, pero condena ataque de EE.UU a otra lancha con droga en el Caribe Sur

–El presidente Gustavo Petro se declaró «de acuerdo esta vez» con su homólogo de EE.UU Donald Trump de «exigir el cese del genocidio» en Gaza, al replicar una nota palestina que citaba una declaración del mandatario estadounidense en la que afirmó que «Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza». No obstante, el jefe del Estado colombiano volvió a condenar al gobierno estadounidense por atacar otra lancha supuestamente cargada de droga que habría salido de Venezuela y matar a sus cuatro ocupantes.

URGENTE: Trump: "Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza." — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 3, 2025

Previamente, tras el plazo hasta el domingo que dio el mandatario estadounidense a Hamas para aceptar su plan de paz, Petro afirmó:

«El presidente Trump debe comenzar su proceso de paz con la orden mundial de entrada de comida y medicinas al pueblo de Gaza, después de comer se puede pensar mejor. La paz no es rendición, es diálogo entre iguales».

La víspera el presidente Gustavo Petro se declaró de acuerdo con el gobierno de EE.UU de que Qatar podría ser un mediador eficaz en conflictos armados.

«Conozco a su Emir y a su pueblo y sé de su experiencia. Yo mismo coloqué la mediación de Qatar en el conflicto del Clan del golfo en Colombia, derivado de las economías ilícitas», escribió el mandatario colombiano en X.

Además sugirió «a Naciones Unidas que la sede del consejo de seguridad, así sea transitoriamente, se ubique en Qatar como ya escribí antes. Solo así no se conculcará el derecho de pertenecer y actuar en el consejo de seguridad como se eligió por inmensa mayoría de las naciones».

Y concluyó su trino: «Propongo a Qatar que el esfuerzo de mediación comience por lograr que el pueblo de Gaza pueda comer»

En la misma red social, el presidente Petro respondió duras críticas del congresista estadounidense Mario Díaz-Balart por expulsar de Colombia a la delegación diplomática de Israel, tras la retención de los ocupantes de la flotilla humanitaria que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, entre ellos dos colombianas.

«En Colombia no hay diplomáticos de Hamás. Y no apoyamos crímenes de lesa humanidad, sea en Colombia, sea en cualquier lugar del mundo. No cometemos la barbaridad de por no apoyar un crimen de guerra, terminar apoyando un crimen contra la humanidad», precisó el jefe del Estado colombiano.

Respecto al ataque de las Fuerzas Armadas de EE.UU a otra supuesta «narcolancha» este viernes en el Caribe Sur, el presidente Gustavo Petro insistió: Es un asesinato.

«En las lanchas no van narco terroristas. Los narcos viven en EEUU, Europa y Dubai», indicó y añadió:

«En esa lancha van jóvenes caribeños pobres. Lanzar misiles cuando se puede interceptar como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto se trata de un asesinato».

Además, el mandatario colombiano señaló que «los familiares de estos jóvenes deben asociarse».

Y respondiendo a una sugerencia de Juan Manuel Galán, en el sentido de que la estrategia Orión de la Armada de Colombia «debe integrarse de inmediato a las operaciones de interdicción que lidera EE.UU. en el Caribe contra el narcotráfico», el presidente Petro notificó:

«La armada de Colombia no es asesina. Incauta 10 veces más que la naval de EEUU y no mata a nadie».

Además, destacó: «Hemos incautado ya casi 30 toneladas de cocaína en los mares, transportados en lanchas rápidas y sin matar una sola persona».