El Salvador: Nada de «amigue, compañere, niñe…»

–«Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país», aseguró en su cuenta en X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, previamente a la publicación de un memorando del Ministerio de Educación en el cual se oficializó la medida. «Palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs y nosotrxs o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida bajo ninguna circunstancia», reza el documento firmado por la jefe de la cartera educativa Karla Trigueros.

En la misma red social, Trigueros explicó que esta resolución, de carácter obligatorio, busca asegurar el «buen uso» del español «en todo el material y contenido», así como «proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas» que puedan afectar «su desarrollo integral».

De hecho, en febrero del año pasado, el mismo día que el presidente Javier Milei anunció que eliminaba «la innecesaria inclusión del femenino», así como el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en todos los documentos de la Administración pública de Argentina, el Ministerio de Educación (Mined) de El Salvador sacó pecho de haber sacado la «ideología de género» de las escuelas.

«Confirmado: todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas», afirmó en X el titular interino del Ministerio, José Mauricio Pineda.

Un día antes, la cuenta oficial del Mined afirmaba en otra publicación que «todos estos contenidos han sido expulsados de guías, libros y demás materiales educativos que fueron hechos y difundidos por gestiones anteriores». (Información RT).