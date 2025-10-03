Comenzó a regir tarifa diferencial en peajes de la vía Bogotá-Villavicencio

–El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), puso en vigencia la tarifa diferencial en los peajes de la vía Bogotá – Villavicencio, medida adoptada para aliviar la carga económica de los usuarios en medio de la emergencia del kilómetro 18.

Según la jefe de la cartera de Transporte Mafe Rojas, con esta decisión se garantiza un beneficio directo para transportadores y comunidades que dependen de este corredor estratégico para la conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales.

De acuerdo con la decisión, los descuentos que se aplican en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal, son los siguientes:

-Categorías 4 a 7: reducción del 50%.

-Categorías 1 a 3: reducción del 30%.

La medida rige inicialmente por dos meses o hasta que el corredor esté habilitado de manera segura y bidireccional en el sector K18, lo que ocurra primero.

Al respecto, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó: “El Gobierno del Cambio da respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de los transportadores y de las comunidades del Llano. Con esta tarifa diferencial, aliviamos el bolsillo de los usuarios y garantizamos justicia tarifaria mientras avanzamos en la solución estructural de la vía”.

El Ministerio de Transporte y la ANI reiteran su compromiso de trabajar 24/7 en la atención de la emergencia y en soluciones estructurales que garanticen la conectividad, la seguridad vial y la equidad en uno de los corredores más importantes del país.