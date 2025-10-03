Estación de TransMilenio en avenida carrera 68 se llamará Colegio Nicólas Esguerra

Foto: TransMilenio.

La comunidad educativa y los habitantes de la zona de influencia de la futura estación de la avenida carrera 68 entre calles 9C y 11, son ejemplo de la participación incidente en Bogotá al determinar que la estación se llamará ‘Colegio Nicólas Esguerra’.

Desde marzo de 2025, el equipo Gestión Social de TransMilenio y la comunidad educativa del Colegio Nicolás Esguerra, desarrollaron espacios de encuentro donde establecieron un plan de trabajo con el objetivo de definir una estrategia de intervención, denominada ‘La estación que nos une’, para generar apropiación por la futura estación que estará ubicada en la avenida carerra 68 entre la calle 9 C y la calle 11.

“Esta es la mejor demostración de que la participación ciudadana es fundamental en la construcción de Nuestra Casa. Con procesos similares hemos puesto el nombre a la estación Danubio, en la extensión de la Caracas Sur, a las estaciones de las nuevas troncales de la avenida Ciudad de Cali, la avenida 68 y TransMiCable de San Cristóbal y seguiremos replicando este ejercicio para definir los nombres de las estaciones que nos faltan en la parte norte de la troncal avenida 68”, aseguró María Fernanda Ortiz, Gerente General de TransMilenio.

A su vez desarrolló actividades informativas, lúdicas y participativas que involucraron a las diferentes áreas de la entidad así como los actores de la comunidad educativa.

En este proceso los estudiantes de los grados décimo y once participaron en un concurso de maquetas, cuyos ganadores fueron escogidos por la comunidad educativa y los ganadores fueron:

Primer puesto, Juan David Jiménez.

Segundo puesto, Oscar Romero y Eliaj Cañón.

Tercer puesto, Tatiana Rivera, Sarith Fernández, Danna Ramos, Emily Velasquez y Samuel Rodríguez.

Este trabajo hace parte de la línea de participación, que le dio un papel protagónico a los estudiantes del colegio quienes plasmaron lo que imaginan de su futura estación y se comprometieron con la seguridad, la validación del pasaje y con el cuidado de la infraestructura del Sistema que nos pertenece a todos y todas en Bogotá.