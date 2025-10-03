Gobierno nacional condena atentado contra guardias del Inpec y advierte que no retrocederá frente a la violencia

–El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó como un “acto de barbarie terrorista» el ataque sicarial que dejó como saldo el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) Miguel Llano Muñoz.

Los hechos repudiados por el Gobierno ocurrieron frente a las instalaciones de la Cárcel Nacional La Modelo de Bogotá, donde también resultaron heridos y remitidos a centros hospitalarios los funcionarios penitenciarios Jefferson Páez Vásquez y Carlos Navarrete Martínez.

Las víctimas fueron atacadas en la mañana de este viernes por cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas, según reporte de las autoridades.

“El Estado responderá con firmeza, en el marco institucional, para que este hecho no quede en la impunidad», señaló el ministro Montealegre, quien en representación del Ejecutivo expresó su solidaridad y condolencias con los familiares de las víctimas.

El titular de la cartera de Justicia manifestó que el Gobierno “no retrocederá jamás ante los violentos» y aseguró se tomarán las medidas necesarias para evitar que actos similares se sigan repitiendo.