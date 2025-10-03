Israel deporta primeros activistas de la flotilla para Gaza

–El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó este viernes que llevó a cabo las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla de ayuda para la Franja de Gaza interceptada por el ejército del país.

«Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto está en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible», señaló la cancillería en un comunicado en la red social X.

El miércoles, la marina de Israel empezó a interceptar los barcos que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham. Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

Se están llevando a cabo procedimientos para concluir la provocación Hamás-Sumud y finalizar la deportación de los participantes en esta farsa.

Ya han sido deportados 4 ciudadanos italianos. El resto están en proceso de deportación. Israel desea poner fin a este procedimiento lo antes posible.

Se adjuntan fotografías de Greta Thunberg y otros miembros de esta provocación al llegar a Israel.

Todos están seguros y gozan de buena salud.

Como han afirmado una y otra vez Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén, cualquier ayuda que estos barcos pudieran haber transportado, por pequeña que fuera, podría haber sido transferida pacíficamente a Gaza.

Esto no fue más que una provocación.

Poco antes, los organizadores de la flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) afirmaron que Israel interceptó el último de sus navíos este viernes después de una ola de protestas globales contra la medida israelí.

La flotilla partió en septiembre de Barcelona, España, con activistas como Greta Thunberg con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

En un mensaje en Telegram, los activistas aseguraron este viernes que la marina israelí «interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza». (DW).