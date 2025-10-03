Comando Sur de EE.UU. realiza maniobras con fuego real en el Caribe y replica un amenazante mensaje

–Fuerzas armadas del Comando Sur de EE.UU. ejecutaron maniobras con fuego real en las aguas del Caribe. En un mensaje compartido en redes sociales, el Comando explicó que se trataba de maniobras conjuntas entre las Fuerzas de la Marina de Guerra y el Cuerpo de Marines de EE.UU., que implicaron «un ejercicio de fuego real con sistemas de armas navales en el Mar Caribe».

«Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur», destacó el mensaje, tras precisar que las operaciones están dirigidas por el Departamento de Guerra de EE.UU. y alineadas con las prioridades del presidente Donald Trump, la Cuarta Flota y el cuerpo de marinos asignado a la zona.

En el video que acompaña la publicación se observan imágenes del despliegue operativo en tierra y mar, al tiempo que se replican las palabras recientemente pronunciadas por el jefe del Departamento de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth: «Que no te quepa duda, lo que están haciendo ahora no es entrenamiento, es un ejercicio del mundo real».

Las acciones se divulgan en medio de una evidente escalada de hostilidades por parte de EE.UU. contra Venezuela, que se han incrementado con la inédita presencia militar en las aguas del Caribe con el supuesto pretexto de la lucha antidrogas.

La víspera, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas. «Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela», advirtió.

La acción fue repudiada por Caracas, que llamó a Hegseth a que, «cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional».

Maduro avisa sobre un «ejercicio especial organizativo» de la Fuerza Armada y las milicias

Del mismo modo, Venezuela interpondrá reclamos ante las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales, «para que se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas».

En paralelo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el 4 de octubre se desplegará en todo el país un «ejercicio especial de carácter organizativo» del que participarán los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Milicias Bolivarianas, como parte de la preparación del país ante la amenaza militar estadounidense.

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».

Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.

Hasta el momento, Washington afirma haber bombardeado tres embarcaciones en el Caribe, que han dejado al menos 17 víctimas mortales. Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen».

Otros mandatarios de la región como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), consideran que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental. (Información RT).