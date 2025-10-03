Procuraduría instaló mesa técnica permanente para vigilar sistemas informáticos que implementará la Registraduría para las elecciones 2026

–Una mesa técnica permanente instaló la Procuraduría General de la Nación para vigilar los soportes tecnológicos e informáticos que implementará la Registraduría Nacional del Estado Civil para organizar y atender todos los procesos electorales y mecanismos de participación, como las elecciones atípicas de 2025 para la Gobernación de Magdalena, Alcaldía de Villeta (Cundinamarca), consultas populares (incluida la del «Valle de San Nicolás» en Antioquia) y elecciones de Consejos de Juventud del próximo 19 de octubre, y la preparación para los comicios de Congreso y Presidencia de la República en 2026.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, que preside la Comisión Nacional de Control Electoral, lidera la conformación de un equipo interdisciplinario de expertos en vigilancia técnica, quienes serán los encargados de verificar la funcionalidad, capacidad y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de las herramientas informáticas y tecnológicas contratadas por la Registraduría. El enfoque se centra en la verificación de estos sistemas desde el inicio, asegurando que cada componente tecnológico sea apto para la gestión electoral, minimizando así riesgos de fallas o manipulación.

El control se realizará durante cada una de las etapas y fases de los procesos electorales partiendo de la inscripción de cédulas de ciudadanía en los diferentes puestos que se abrieron para tal efecto, y continuando con la conformación de la base de jurados de votación y su asignación, la acreditación de los testigos electorales, la inscripción de candidatos, el preconteo y escrutinios, y de manera especial la fabricación y distribución de los respectivos kits electorales.

La mesa técnica funcionará de manera permanente y convocará a los servidores que tengan a su cargo funciones relacionadas con la organización de las elecciones; adicional a ello, realizará las visitas que sean necesarias a los sitios y dependencias previstos para la preparación logística, así como la verificación de la información y datos relacionados con la logística del proceso electoral.

La confianza en el sistema democrático depende, en gran parte, de la seguridad, estabilidad y transparencia que otorguen los soportes tecnológicos que se utilizan durante los procesos electorales y votaciones de mecanismos de participación.