Cortes de luz este sábado 4 de octubre de 2025 en Bogotá y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 4 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la carrera 64 a la carrera 66 entre la calle 17 a la calle 19 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 05:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Suramerica. De la carrera 4 a la carrera 7 entre la calle 25 sur a la calle 28 sur. Desde las 0:00 horas hasta las 6:00 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cajicá, en Cundinamarca

Sector Chuntame. Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 m.