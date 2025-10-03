    • Bogotá

    Trabajo sí hay: 100 vacantes de asesores comerciales multiskill este viernes 3 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una funcionaria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá realizando orientación a ciudadanos sobre la ruta de empleabilidad y 'Talento Capital'.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en una Feria de Empleo Virtual este viernes 3 de octubre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una de sus empresas aliadas ofrecen cargos disponibles para asesores comerciales o asesores multiskill. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

    Te invitamos conocer:

    La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

    Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ virtual viernes 3 de octubre de 2025

    Son 100 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y WOM buscan personal para asesores comerciales o asesores multiskill.

    Detalles de las vacantes:

    • Nivel educativo: Desde bachiller.
    • Experiencia: Mínimo 6 meses en ventas (abordaje en frío, eventos, externas).
    • Salario: Promedio $ 3.200.000 más comisiones. ¡SIN TECHO!

    Postúlate de manera virtual este viernes 3 de octubre de 2025 a la 1:30 p. m.

    No olvides tener tu hoja de vida actualizada y tu documento de identidad. Envía tu hoja de vida al WhatsApp 324 195 4445 – Paula Reyes.

    Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

    Únete aquí a la convocatoria virtual, ingresando a través de la plataforma Teams. Haz clic aquí.

    Conoce más detalles de la convocatoria o Feria Virtual de ‘Talento Capital’ de este viernes 3 de octubre, en la siguiente pieza gráfica de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá:

    Trabajo Bogotá 100 vacantes asesores comerciales viernes 3 de octubre invitación

     

