Trabajo sí hay: 100 vacantes de asesores comerciales multiskill este viernes 3 de octubre
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en una Feria de Empleo Virtual este viernes 3 de octubre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una de sus empresas aliadas ofrecen cargos disponibles para asesores comerciales o asesores multiskill. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!
Te invitamos conocer:
La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.
Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ virtual viernes 3 de octubre de 2025
Son 100 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y WOM buscan personal para asesores comerciales o asesores multiskill.
Detalles de las vacantes:
- Nivel educativo: Desde bachiller.
- Experiencia: Mínimo 6 meses en ventas (abordaje en frío, eventos, externas).
- Salario: Promedio $ 3.200.000 más comisiones. ¡SIN TECHO!
Postúlate de manera virtual este viernes 3 de octubre de 2025 a la 1:30 p. m.
No olvides tener tu hoja de vida actualizada y tu documento de identidad. Envía tu hoja de vida al WhatsApp 324 195 4445 – Paula Reyes.
Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.
Únete aquí a la convocatoria virtual, ingresando a través de la plataforma Teams. Haz clic aquí.
Conoce más detalles de la convocatoria o Feria Virtual de ‘Talento Capital’ de este viernes 3 de octubre, en la siguiente pieza gráfica de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá: