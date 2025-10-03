    • Bogotá

    La obra ‘Hybris’ de La Quinta del Lobo llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán este viernes 3 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Obra 'Hybris' en Teatro Gaitán en Bogotá 3 octubre de 2025Foto: Idartes

    Llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ‘Hybris’, una obra de teatro con instalación performática inmersiva que reflexiona sobre la crisis climática a través de tecnología, arte y ciencia, que se presenta el viernes 3 de octubre de 2025, a las 8:00 p. m. ¡Entrada con costo!

    Esta obra te confrontará con los excesos y paradojas del Antropoceno, tomando como metáfora al Grolar, híbrido entre oso polar y grizzly, producto del cambio climático.

    A través de visualización de datos, paisajes sonoros, mapping, bioarte, danza e imágenes, la puesta en escena propone una experiencia sensorial expandida que reflexiona sobre la desmesura humana y sus efectos irreversibles en los ecosistemas y en los cuerpos.

    Creada por La Quinta del Lobo, colectivo interdisciplinario dirigido por Carmen Gil Vrolijk, ‘Hybris’ integra arte, ciencia y tecnología en un montaje de gran formato, con la participación de destacados intérpretes. Es una experiencia estética que desborda los sentidos e invita a imaginar futuros posibles desde la conciencia planetaria.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte