Trump da perentorio plazo hasta el domingo a Hamás para que acepte plan de paz en Gaza

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó este viernes que Hamás tiene hasta el próximo domingo 5 de octubre a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza. Si esto no ocurre, advirtió que «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista palestino.

Trump presentó el lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes que están en manos de Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mismo Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

«Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p.m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás», escribió Trump en la red Truth Social, donde agregó que el plan ya fue aceptado por «las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio».

Trump convocó a los «palestinos inocentes» a evacuar una zona no especificada, en previsión de un posible ataque contra las fuerzas restantes de Hamás. La mayoría de los combatientes de Hamás «están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados», dijo.

«Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, tendrán una última oportunidad!», agregó.

Traducción: ¡Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio! Han matado (y hecho vidas insoportablemente miserables), culminando con la MASACRE del 7 de octubre, en Israel, bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas, preparándose para celebrar sus futuras vidas juntos. Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25.000 soldados “de Hamás” ya han muerto. La mayoría del resto están rodeados y ATRAPADOS MILITARMENTE, esperando que yo les dé la palabra “VAMOS” para que sus vidas se extingan rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde y quién eres, y serás perseguido y asesinado. Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de muerte futura potencialmente grande y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por aquellos que esperan ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, sin embargo, se les dará una última oportunidad! Grandes, poderosas y muy ricas naciones del Medio Oriente y sus alrededores, junto con los Estados Unidos de América, han acordado, con la firma de Israel, la PAZ, después de 3.000 años, en el Medio Oriente. ¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN SALVA LAS VIDAS DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMÁS! Los detalles del documento son conocidos por TODO EL MUNDO, ¡y es fantástico para TODOS! Tendremos PAZ en el Medio Oriente de una forma u otra. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡LIBERA AHORA A LOS REHENES, A TODOS ELLOS, INCLUIDOS LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS! Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes del domingo por la tarde a las SEIS (6) p.m., hora de Washington, DC. ¡Todos los países se han inscrito! Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, estallará un INFIERNO como nadie ha visto antes contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP. (Información DW).