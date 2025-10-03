EE.UU: Otra «narcolancha» fue destruida en el Caribe Sur; 4 ocupantes murieron, según el Pentágono (VIDEO)

–El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, compartió este viernes en X un video que muestra un ataque de sus Fuerzas Armadas contra lo que denominó un «barco narcotraficante», que navegaba en el Caribe, cerca de Venezuela.

El jefe del Pentágono detalló que el ataque «letal» fue llevado a cabo esta mañana en aguas internacionales por orden del presidente estadounidense, Donald Trump. «Cuatro narcoterroristas que viajaban a bordo del barco murieron en el ataque y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en la operación», escribió. Con esta son cinco las «narcolanchas» destruidas por las Fuerzas Militares estadounidenses frente a las costas venezolanas.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025



Asimismo, declaró que el barco «transportaba cantidades considerables de drogas» con destino al país norteamericano para «envenenar» a su pueblo. «Nuestros servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas que este barco traficaba con drogas, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico», subrayó, advirtiendo que «estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense».

Poco después, el presidente Donald Trump también reportó la nueva acción militar en el Caribe Sur:

Traducción: Un barco cargado con suficiente droga para matar entre 25 y 50 mil personas fue detenido, temprano esta mañana frente a la costa de Venezuela, para impedir el ingreso al territorio estadounidense.

La administración Trump ha elevado su tono beligerante contra algunos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, desde el pasado mes de agosto, cuando medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.

Previamente, el presidente estadounidense mostró en sus redes sociales varios de ataques contra supuestas ‘narcolanchas’, procedentes, según él, de Venezuela. Además, a mediados de septiembre, una embarcación pesquera venezolana fue interceptada por un destructor estadounidense en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país caribeño. Los tripulantes permanecieron detenidos por más de 8 horas, lo que provocó el rechazo unánime de Caracas, que calificó el hecho como un «asalto ilegal».

Por su parte, Venezuela, así como Colombia, no solo han cuestionado la proporcionalidad de los ataques, sino el verdadero propósito del despliegue militar estadounidense en el Caribe, ya que la zona no es la principal ruta de los cárteles para hacer llegar droga al país norteamericano. Según Caracas, el objetivo de ese despliegue es propiciar un cambio de Gobierno por medio de la fuerza. (Información RT).