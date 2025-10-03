Trump reacciona a la disposición de Hamás de aceptar su plan sobre Gaza

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que, a juzgar por su declaración de hoy, el movimiento palestino Hamás «está listo para una paz duradera». Así lo afirmó en la red Truth Social.

La valoración positiva de Trump se produjo después de que él mismo compartiera en la misma plataforma el comunicado del grupo palestino traducido al inglés, en respuesta a su plan para Gaza. Casi al mismo tiempo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una imagen del presidente grabando su réplica al movimiento palestino.

«Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo», enfatizó.

Asimismo, el presidente de EE.UU. declaró que las partes están ahora «en negociaciones sobre los detalles que hay que elaborar». «No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio», subrayó. (Información RT).