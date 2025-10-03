Hamás acepta parte del plan de paz de Trump y pide negociar

–El movimiento islamista palestino Hamás afirmó este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese al fuego del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, agregó que todavía quedan puntos por aclarar. Un alto responsable del movimiento, que es considerado terrorista por la Unión Europea, advirtió que la propuesta presentada por Estados Unidos es «imprecisa» y por ello son necesarias negociaciones.

«El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -vivos y restos mortales- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump», señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones «para discutir los detalles».

La organización dijo haber tomado esa decisión «tras un estudio exhaustivo» y «con el fin de lograr el cese de las hostilidades». Matizó que la entrega de los rehenes se realizará «siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio». Las conversaciones sobre los detalles podrían tener lugar de forma inmediata «a través de los negociadores», apuntó el grupo.

Como efecto inmediato, Trump escribió en su red Truth Social que cree que Hamás está listo para «una paz duradera» y pidió a Israel que detenga «inmediatamente» los bombardeos sobre Gaza.

Hamás también dijo renovar «su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico». Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos «inherentes» del pueblo palestino «está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes».

«Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad», concluyó su nota, que no hace mención alguna a una condición del plan de paz: el desarme de la milicia.

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista. (Información DW).