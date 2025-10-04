55 establecimientos de Bogotá participarán la segunda edición de Fritanga Fest 2025: 4 y 5 de octubre
Fotos: IPES
Atención amantes de la fritanga, porque hay una nueva edición del Fritanga Fest Bogotá 2025. Esta vez las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá y otras zonas de la ciudad vivirán el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, una versión adicional para disfrutar de lo mejor de este plato tradicional y su sabor único. Son 55 piqueteaderos y restaurantes que se vinculan a esta nueva edición del año. ¡Conoce detalles, visita las Plazas de Mercado y disfruta del mejor sabor!
Te invitamos conocer: Deleita tu paladar en las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá con ajiaco santafereño
Esta segunda edición del Fritanga Fest Bogotá 2025, además de ser un espacio para disfrutar de la fritanga en todas sus versiones, el 4 de octubre en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia se desarrollará una conversación sobre la tradición, la innovación y el impacto económico de este plato icónico de Bogotá.
La agenda académica del festival reunirá a expertos y, sobre todo, a los protagonistas de la tradición fritanguera en la ciudad. En este espacio se abordarán distintos saberes de la fritanga, su trayectoria histórica y cultural como parte del ADN bogotano, la transmisión de saberes entre familias que han hecho de ella un legado generacional, los nuevos retos de la innovación gastronómica para mantener vigente un plato tradicional y el impacto económico que moviliza miles de empleos y dinamiza la economía local a través de las plazas, restaurantes y productores.
Una de las participantes más esperadas será Doña Segunda, quien hace más de 60 años inició su negocio en la Plaza del Doce de Octubre y lo convirtió en un referente de la ciudad gracias a su sazón y tradición familiar. También estará presente la historia del Piqueteadero Don Jorge, que desde un pequeño puesto en Kennedy se transformó en un clásico bogotano galardonado y reconocido por sus completas picadas.
“La agenda académica le da al festival un nuevo aire. No se trata solo de comer fritanga, sino de entender todo lo que hay detrás de ella, desde la tradición cultural hasta el impacto económico para la ciudad”, destacó Wilfredo Grajales, director del Instituto para la Economía Social (IPES).
Con la inclusión de estas voces e historias, el Fritanga Fest Bogotá 2025 fortalece su propuesta de integrar la experiencia gastronómica con la reflexión cultural y académica, invitando a los ciudadanos a degustar, aprender y reconocer el valor de la fritanga como patrimonio vivo de Bogotá.
Participantes del Fritanga Fest Bogotá 2025: 4 y 5 de octubre
Los establecimientos, restaurantes y piqueteaderos PARTICIPANTES de esta segunda edición del 2025, son:
Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio
Dirección: Carrera Sexta #24A-30 sur.
- Restaurante Y Pescaderia Eventos Alby.
- Restaurante Donde Fercho Y Flor.
- Restaurante Y Piqueteadero Las Delicias De Maria.
Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto
Dirección: Carrera 24 #66 – 46
- Restaurante Alcira.
- La Pega Dorada.
Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre
Dirección: Carrera 51 #72-13
- La Marrana Mona.
- Piqueteadero Punto Clave.
- Piqueteadero Doña Segunda
Plaza Distrital de Mercado El Carmen
Dirección: Diagonal 49 sur #29A-07.
- Piqueteadero Maria C.
Plaza Distrital de Mercado Fontibón
Dirección: Carrera 103 #26 -71.
- La Cocina De Leo.
- Piqueteadero Y Restaurante Doña Miriam.
- Banquete Chongo.
Plaza Distrital de Mercado Kennedy
Dirección: Calle 42 #78M-50 sur.
- Piqueteadero La Pruebita.
Plaza Distrital de Mercado La Concordia
Dirección: Calle 12c # 1-40.
- Recetas De La Abuela
Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia
Dirección: Carrera Quinta #40-30 A.
- Piqueteadero La Quinta.
- Comidas Pili.
- El Primo.
- La Cucharita.
Plaza Distrital de Mercado Las Ferias
Dirección: Avenida carrera 70 #74-52
- Restaurante Doña Inés.
- Piqueteadero Donde Stella.
- Fritangueria La Cafetona.
Plaza Distrital de Mercado Restrepo
Dirección: Carrera19 #19B-16 sur.
- Piqueteadero La Esquina Del Sabor.
- Piqueteadero La Negrita 2.
Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza
Dirección: Avenida Ferrocarril de Occidente #25-07 B.
- Fritanga Chocontá
Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán
Dirección: Carrera 60 #5-00.
- Restaurante Piqueteadero Mónica.
- Mayis.
Punto Comercial Cuatro Vientos
Dirección: Carrera 26 Nº 19-57 Sur
- El Pajaro Loco.
- El Chavo Del Ocho.
- Doña Chiqui #10.
- Caldoparado Chavita # 3.
- Dónde Nubia Puesto #1.
- El Sol #5.
- Mi Recuerdo #4
Plaza de Mercado Paloquemao
Dirección: Avenida Ciudad de Lima o calle 19 #25-04
- Restaurante Luz.
- Restaurante Pescadería El Sazón De Mamá «Donde Paola».
Otros restaurantes y piqueteaderos participantes
- San Pernil: Avenida calle 3 #24-05
- Magolita Las Ojonas S.A.S: Carrera 27a #24-12.
- Restaurante Santo Piquete: Carrera 58 #91A-02.
- Varcino: Transversal 53 Bis #2B-26.
- De La Loma: Calle 30 #5-16.
- Sir Pig Criollo Bogotá: Carrera 51 #73-02
- Los Torres Horno Y Parrilla: Transversal 53 Bis # 2A-68
- Restaurante Y Piqueteadero Don Jorge: Avenida Ciudad de Villavicencio #78n-04.
- Hecho En Colombia La Marrana Mona: Carrera 19a #8-34.
- Hecho En Colombia La Marrana Mona: Calle 73 #50-49.
- Restaurante Santo Piquete: Carrera 58 #91A-02.
- Gallardo El Despechado: Avenida calle 85 #19-24.
- Restaurante Los Paisanos: Calle 7 #69-08.
- Piqueteadero Duque: Calle 73 #50-49.
- Carnivoros Parrilla: Carrera 19 #14A-34.
- Chorizos El Porco: Carrera 18 #51-78.
- Los Paisanos Parrilla Y Más: Calle Séptima #69-08
- Sabyi: Carrera 24 #82-59.
- Puerto Vallarta La Chicharronera: Carrera 37a #10-19.