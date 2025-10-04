Esta es la programación de Salsa al Parque 2025

Foto: Idartes

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevará a cabo el Festival Salsa al Parque 2025, en el parque Simón Bolívar,un encuentro gratuito organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que contará con 18 artistas: siete nacionales, siete internacionales y cuatro distritales. ¡Conoce la programación aquí!

“Desde 1997, Salsa al Parque ha sido un escenario para reconocer la cultura salsera en Bogotá, promover a sus artistas y reunir a públicos diversos. Con más de dos décadas de historia, el festival se ha consolidado como una fiesta ciudadana que celebra al género en todas sus facetas: el baile, el coleccionismo, la rumba, la radio, la producción discográfica y la exploración de nuevas tendencias musicales”, explica María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, entidad que organiza los Festivales al Parque.

En esta edición, llegarán al festival 16 agrupaciones: cuatro que representarán al talento bogotano gracias a que fueron ganadora de la Beca Salsa al Parque 2025; así como otros artistas nacionales e internacionales que presentarán propuestas diversas en el festival

¡Aquí la programación completa de Salsa al Parque 2025 en Bogotá!

El próximo 4 y 5 de octubre de 2025, el parque Simón Bolívar recibirá la edición número 26 de Salsa al Parque, festival que este año se presenta bajo el concepto Bogotá, capital salsera.

Sábado 4 de Octubre

Domingo 5 de Octubre

Festival Salsa al Parque 2025 está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que la entrada estará sujeta a la verificación del documento de identidad en los accesos. Las personas en condición de discapacidad motora o visual tendrán un acceso seguro por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales.