Cortes de luz en Bogotá y Cajicá para este sábado 4 de octubre 2025

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 4 de octubre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Cajicá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz el sábado 4 de octubre de 2025

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:15 a. m. hasta las 05:30 p. m. De la carrera 64 a la carrera 66 entre la calle 17 a la calle 19. Barrio Centro Industrial.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 0:00 horas hasta las 6:00 a. m. De la carrera 4 a la carrera 7 entre la calle 25 sur a la calle 28 sur. Barrio Suramerica

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 4 de octubre

Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 m. Sector Chuntame.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: