Cortes de luz en Bogotá y Cajicá para este sábado 4 de octubre 2025
Foto: Enel Colombia.
Este sábado 4 de octubre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Cajicá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz el sábado 4 de octubre de 2025
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:15 a. m. hasta las 05:30 p. m. De la carrera 64 a la carrera 66 entre la calle 17 a la calle 19. Barrio Centro Industrial.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 0:00 horas hasta las 6:00 a. m. De la carrera 4 a la carrera 7 entre la calle 25 sur a la calle 28 sur. Barrio Suramerica
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 4 de octubre
Cajicá, en Cundinamarca
Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 m. Sector Chuntame.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.