Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 4 de octubre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá

Te presentamos el pronóstico del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Conoce aquí el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 4 de octubre.

Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este sábado, el cielo estara? parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas intermitentes en sectores de San Cristo?bal y Usme.

En la man?ana, se preve? nubosidad variable con tiempo seco, sin descartar lloviznas ocasionales en sectores del sur de la capital, como las localidades de Ciudad Boli?var y Usme.

Durante la tarde, la nubosidad aumentara? progresivamente, con lluvias ligeras o lloviznas en sectores de Suba, Engativa?, Fontibo?n, Kennedy, Ciudad Boli?var y Usme. No se descarta lloviznas ocasionales en el resto de Bogotá.