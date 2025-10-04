Siga estas recomendaciones y disfruta de lo mejor de la salsa en Salsa al Parque 2025

Foto: Idartes.

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevará a cabo el Festival Salsa al Parque 2025, en el parque Simón Bolívar, un encuentro gratuito organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes que contará con 18 artistas: siete nacionales, siete internacionales y cuatro distritales. Para disfrutar con tranquilidad de este evento invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. ¡No te lo pierdas!

Este evento gratuito, es apto para mayores de 18 años, por lo que la entrada estará sujeta a la verificación del documento de identidad en los accesos.

Ingreso al Festival Salsa al Parque 2025

El ingreso para el público general será por la calzada sur de la calle 63.

Las personas en condición de discapacidad motora o visual tendrán un acceso seguro por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales.

El festival es de entrada libre, no te dejes engañar

Salsa al Parque es un evento sin costo para todos los asistentes. Te recomendamos llegar directamente a los puntos de acceso habilitados y no comprar ni portar manillas o elementos que supuestamente garantizan el acceso, ya que no son oficiales ni necesarios para ingresar al evento.

Evita ser víctima de engaños por parte de personas inescrupulosas que buscan lucrarse indebidamente en las inmediaciones del parque. Ante cualquier irregularidad acude al personal logístico del festival que está debidamente identificado o informa a las autoridades competentes.

Rutas de transporte para el Festival Salsa al Parque 2025

Se cerrará la calzada sur de la calle 63 entre carrera 68 y transversal 60 desde las 9 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Si llevas vehículo podrás hacer uso de los parqueaderos de servicio público ubicados en la Bolera El Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque Salitre Mágico. Consulta antes las tarifas y horarios.

Recomendaciones

Puntos clave dentro del parque

Baños: ubicados en la plaza de eventos estarán instaladas señalizadas y de fácil acceso.

ubicados en la plaza de eventos estarán instaladas señalizadas y de fácil acceso. Salud: equipados para atención inmediata, valoración inicial y traslado hospitalario en caso de ser necesario. También se dispondrá de ambulancias en el escenario.

equipados para atención inmediata, valoración inicial y traslado hospitalario en caso de ser necesario. También se dispondrá de ambulancias en el escenario. Alimentación: habrá puntos de venta de comidas, bebidas y expendio autorizado de bebidas alcohólicas que recibirán únicamente efectivo, ya que no habrá cajeros automáticos ni pagos con tarjeta en el lugar.

Recomendaciones generales

Asiste con ropa y zapatos cómodos.

Lleva impermeable, gorra y protector solar (el clima puede variar).

Llega con anticipación para ingresar sin contratiempos.

Evita conductas agresivas: recuerde que es un evento de ciudad que promueve respeto y diversidad.

Cuida tus pertenencias y esté atento a su entorno.

En caso de notar situaciones sospechosas, informa al personal de seguridad.

No se recomienda la asistencia en estado avanzado de embarazo.

Acuerda previamente puntos de encuentro con tus acompañantes en caso de dispersión del grupo y hacer uso de los servicios de información que brindará el personal de logística debidamente identificado.

En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal logístico.

Disfruta en paz y respeta las indicaciones del personal de logística.

Recuerda que las bebidas alcohólicas se deben adquirir únicamente dentro de las zonas autorizadas, pues fuera de ellas pueden ser adulteradas y representar un riesgo para tu salud.

Restricciones del Festival Salsa al Parque 2025