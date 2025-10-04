Trabajo sí hay en Bogotá: Visite la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo hasta este 4 de octubre en Suba con 400 vacantes

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste de este lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre al Centro Comercial Plaza Imperial en Suba al noroccidente de Bogotá. Accede a 400 vacantes disponibles como auxiliar de operaciones, asesores call center, conductores y más. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede de manera gratis!

Accede a la estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

“Con el bus del empleo estamos cumpliendo nuestra promesa de llegar directamente a las localidades, llevando oportunidades de formación y acompañamiento a cada rincón de la ciudad. Queremos que ninguna persona se quede por fuera de la posibilidad de encontrar un trabajo formal y estable”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

El estreno del bus del empleo no llegará solo: en el mismo punto se realizarán actividades especiales y dos ferias con empresas aliadas. Este martes 30 de septiembre estarán presentes Activos S.A., Serviola y Atecno, mientras que el 1 de octubre se sumará Tiendas D1, con vacantes directas para quienes asistan.

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Suba

¿Vives en Suba y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Son 400 vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Fecha: Del lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre de 2025, recibe gratis:

400 Vacantes laborales disponibles con empresas aliadas para auxiliar de operaciones, asesores call center, conductores y más.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste a la Plazoleta Entrada N.°1 del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicado en la carrerea 104 #140-07, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota